Vinos malagueños con acento extranjero

Desde Alemania, Austria, Holanda o incluso Suecia llegaron hace unos años para quedarse. De estos países y otros de Europa proceden los fundadores de media docena de bodegas malagueñas. Algunos llegaron con la idea clara de crear sus propios vinos, mientras que a otros les llegó la inspiración tras unos años instalados. En cualquier caso, hoy todos estos bodegueros con acento extranjeros están perfectamente aclimatados a la provincia de Málaga.

Todos ellos pueden presumir de tener vinos premiados por su calidad; e incluso de innovar con uvas de sus países de procedencia o incluso hacer sorprendentes vinos con las variedades autóctonas.

1 Ronda Bodegas F. Schatz

Friedrich Schatz, fundador de la bodega, junto a su familia.

Lleva décadas integrada en Ronda, pero su apellido delata su procedencia foránea. La familia Schatz, dedicada al mundo de la viticultura desde el siglo XVII, desembarcó en 1982 en la provincia de Málaga a para sacar el máximo partido a la tradición del vino de Ronda. De hecho, Friedrich Schatz, su fundador, fue uno de los artífices de la recuperación del vino de calidad en esta zona de la Serranía. También fue uno de los primeros bodegueros que decidió producir en ecológico. Dicen que Friedich hizo un curso acelerado de español en Marbella, pero sus ojos estaban en la Serranía. Allí encontró tanto la finca donde plantaría viñedos como su propio hogar. En concreto, esos terrenos se encuentran en la conocida como Finca Sanguijuela, cuyas iniciales coinciden con la del nombre y apellido del fundador. De ahí que el logotipo de esta bodega sea FS. La empresa continúa hoy con la siguiente generación y con vinos muy reconocidos en el panorama internacional. Actualmente tienen varios tintos, un blanco y un rosado en su gama de productos.

2 Gaucín Cézar Viñedos y Bodegas

Karl Rickard Enkvist junto a su esposa.

En el extremo noroccidental de la provincia de Málaga, casi en el límite con territorio gaditano, se encuentran las bodegas Cézar. fundada por Karl Rickard Enkvist también en la década de los años 80. En concreto, sus viñas se encuentran en el término municipal de Gaucín, entre los valles del Genal y de Gaucín, donde hace unas décadas parecía impensable que plantaran vides para vinos tintos de gran calidad. Dicen que por ese atrevimiento a Enkvist lo llamaron 'el sueco loco'. La realidad hoy es que es una de las bodegas más prestigiosas de la provincia de Málaga, con vinos distinguidos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Además de tintos, elaboran blancos, rosados y dulces. Además, su gama de productos han ido más allá de los normales de las bodegas, ya que también cuentan con cervezas artesanas o vinagres balsámicos, entre otras opciones. Las instalaciones, situadas en un enclave idílico, son visitables (bajo reserva previa).

3 Ronda Bodegas Kieninger

Martin Kieninger en su bodega.

Del norte de Austria llegó Martin Kieninger, un bodeguero y arquitecto que llegó a la Serranía de Ronda hace ya más de dos décadas. Desde su país se trajo miles e cepas que plantó en la conocida como sierra de las Cumbres, al norte de la ciudad de Ronda. En su pasión por la viticultura ha sabido compatibilizar las variedades autóctonas de su país con otras como la tintilla de Roda o la garnacha tinta, así como otras francesas, como la 'pinot noir', la 'merlot' o la 'cabernet sauvignon', entre otras. Este austriaco demuestra también su pasión por el campo, que se le inculcó de joven en la finca de sus abuelos, con el marco que le ha puesto a sus viñedos, que están rodeados de granados, membrillos o zarzamoras. Hoy cuenta con media docena de referencias de vinos (cuatro tintos, un rosado y un blanco), que están certificados como ecológicos.

4 Sayalonga Bodegas Bentomiz

Clara Verheij entre viñedos.

Llegaron de Holanda en 1995 y hoy son dos axárquicos más. Clara Verheij y André Both son desde hace años dos grandes amantes del buen vino, pero no fue éste el motivo que les llevó hasta la provincia de Málaga. André, ingeniero civil, creó una empresa de construcción y Clara, traductora e intérprete, con el dominio de cuatro idiomas, abrió una escuela de idiomas. Pero a medida que iban construyendo su futuro hogar surgió una nueva idea. Como conocedores y entendidos del vino, y viviendo rodeados de viejos viñedos no pudieron resistirse a la tentación de renovar sus abandonadas vides y comenzar a producir un vino propio. Pronto se dieron cuenta de la posibilidades que ofrecía la moscatel para blancos secos e incluso la variedad autóctona romé para hacer rosados. Hoy cuentan con media docena de vinos que comparten el nombre de Ariyanas, como son su tinto dulce, su terruño pizarrozo o su naturalmente dulce. Esta pareja holandesa decidió hace unos años mejorar las instalaciones de la bodega para permitir que los visitantes no sólo puedan conocer el proceso de elaboración de sus vinos sino también catarlos e incluso maridarlos.

5 Ronda Conrad

Viñedos de las Bodegas Conrad.

Desde Ronda camino hacia El Burgo se puede visitar otra bodega con acento extranjero. Se trata de la que fundó en 1998 el matrimonio suizo formado por Theo y Anne Marie Conrad, hoy propiedad de la empresa de su mismo país J & P Testuz. Theo, que venía del mundo de los negocios en el sector de la alimentación, pronto dejó su impronta y su pasión por el vino. Su proyecto hoy, como en su origen, se fundamenta en la calidad del producto y en el respeto al entorno natural. Hoy esta bodega de capital helvético cuenta con media docena de vinos tintos, entre los que destacan El Pinsapo, Cristina, Soleón o El Niño León, y un blanco, Leona Hermosa. Muchos de ellos han sido distinguidos con premios internacionales en los últimos años, lo que demuestra que la empresa, a pesar de haber cambiado de propietario, sigue guiada por la calidad como bandera.

6 Cártama Bodegas Sánchez Rosado

Bruno Laureys en su bodega.

A pesar de que esta bodega conserva el nombre de su fundador, Enrique Sánchez, desde hace unos años es propiedad del matrimonio belga compuesto por Darifa El Makrini y Bruno Laureys. Ellos han recogido el testigo de esta empresa para seguir apostando por la calidad. Gracias a ello, cuentan con un rosado, un blanco moscatel seco y un tinto roble 'coupage' de excelente relación calidad-precio, ambos se encontrarán bajo el nombre de Cartima S.XXI, con el que se aluden a los vinos que ya se hacían en la zona en la época de los romanos. Al igual que su predecesor, además de distribuir los citados vinos, los propietarios belgas apuestan también por el enoturismo, ya que la bodega se encuentra rodeado de viñedos en un enclave idílico del Valle del Guadalhorce.

* Además de estas seis bodegas, también se podría incluir perfectamente en esta lista, la de Descalzos Viejos, ya que uno de los dos propietarios es el arquitecto argentino Flavio Salesi (la otra parte corresponde al español Francisco Retamero).

