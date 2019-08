Cocina tradicional tailandesa en el jardín tropical de Ombú SUR La cocina es responsabilidad del propio chef ejecutivo del resort, Miguel Chaves, curtido cocinero que lleva años al frente de los fogones del hotel Don Carlos ENRIQUE BELLVER Sábado, 17 agosto 2019, 00:11

No es habitual encontrarse un restaurante de cocina tradicional tailandesa en los jardines de un hotel de lujo como lo es el Don Carlos de Marbella, uno de los hoteles que más espacios ajardinados y abiertos poseen, incluso un jardín tropical donde se ubica el restaurante. El nombre lo toma de un árbol, ombú, que crece en estos jardines del hotel. Su origen es sudamericano, concretamente de Brasil y Argentina, y se le conoce como 'árbol de bella sombra' precisamente por la sombra que suele dar cuando ha crecido.

La cocina de Ombú es responsabilidad del propio chef ejecutivo del resort, Miguel Chaves, curtido cocinero que lleva años al frente de los fogones del hotel y que en Ombú nos demuestra que no hay que ser nativo de Tailandia para interpretar correctamente esa cocina asiática, pues con lo 'thai' ocurre como con la cocina japonesa, en nuestro país hay grandes cocineros españoles al frente de reputadísimos restaurantes japoneses.

OMBÚ Hotel Don Carlos. Avda Zurita S/N,, Elviria,, 29604 Marbella. Cierre Lunes y martes. CONTACTO Teléfono 952 768 800. Web doncarlosresort.com

La historia de la cocina asiática está protagonizada por la fusión entre las distintas culturas gastronómicas de la misma zona de influencia. Un ejemplo lo encontramos en las cocinas de Tailandia, Indonesia y Malasia que comparten sus gustos por las pastas muy especiadas, la leche de coco y la parrilla, mientras que en Laos o Camboya el gusto se inclina por sabores más primarios y sobre todo buscando el propio de cada alimento sin que las especias enmascaren estos sabores al extremo que lo hacen en otros países asiáticos.

¿Qué sería de platos tan tradicionales como el curry verde tailandés si los exploradores portugueses, españoles u holandeses no hubieran llevado el chile desde América a Asia? Miguel busca esa fusión sin que el sabor a especias y el picante oculte la esencia de cada plato de la cocina tradicional 'thai' que se elabora en Ombú.

En la carta no pueden faltar platos tan específicos y emblemáticos de esta cocina como el 'tom yan' o sopa picante originaria de Bangkok y que se suele hacer siempre de mariscos. En este caso, Miguel la elabora con langostinos, aunque es la hierba de limón la que da a esta sopa su sabor característico, pero que la improvisación de cada cocinero, añadiendo algunos ingredientes, es lo que otorga junto con las guindillas al tom yan el ser la especialidad más arriagada en la cocina de la capital tailandesa.

Otro de los platos que es imprescindible probar en Ombú es el curry verde con vegetales que tuve ocasión de degustar. Sin duda un plato que nos recordará a Phuket, ya que es originario de esta localidad y que fueron los árabes y los hindúes los que entre los siglos XIV y XVI llevaron el curry verde hasta este lugar, hoy mundialmente conocido por su turismo, donde los cocineros locales afirman que son maestros a la hora de prepararlo. Después de probar el de este restaurante no me queda más remedio que reconocer que Miguel Chaves es otro maestro del curry verde con vegetales. Otros platos que no faltan nunca son el pad thai de mariscos o el curry de cerdo con leche de coco y cacahuetes. Para acabar la cena, pues Ombú solamente abre por las noches, un postre cremoso a base de aguacate y mango que es bastante resultón.

La carta de vinos no pasa de ser meramente correcta y se echan en falta algunas referencias más actuales.