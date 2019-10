Ruta gastronómica por los Montes de Málaga Más de una decena de ventas tradicionales aguardan en la antigua carretera de Colmenar JAVIER ALMELLONES Málaga Domingo, 13 octubre 2019, 01:06

En las últimas décadas, la gastronomía ha sido uno de los pilares sobre los que se sustenta la oferta turística de los Montes de Málaga. Desde Fuente Olletas hasta Colmenar, a pie de carretera, se pueden contabilizar actualmente más de una decena de ventas que ofrecen las elaboraciones más tradicionales de esta zona. No en vano, allí se ha acuñado el famoso 'plato de los Montes', que recibe otras denominaciones cuando se elabora en otros puntos de la provincia.

Aunque casi todos estos establecimientos cuentan hoy con modernas instalaciones, no cabe duda de que todavía guardan el encanto de lo tradicional. Especialmente ocurre así en algunas de las ventas más alejadas de la ciudad, como la de Galwey. Con ese ambiente tan especial y con excelentes vistas panorámicas aguarda un itinerario repleto de platos como el antes citado de los Montes, las migas o incluso algunos potajes.

Desde Fuente Olletas se asciende por los primeros metros de la antigua Carretera de Colmenar y se pasa junto al Cortijo de Santa Isabel para, poco después, llegar a uno de los clásicos de los Montes, el restaurante Trepaolla. Conocidas son sus brasas, donde le sacan el máximo jugo desde a un buen chuletón de vaca hasta al pulpo. En su carta, también hay una versión más contundente del plato de los Montes, al que se le acompaña de migas, y se le conoce como «A lo bestia». Sus vistas panorámicas, su cuidada terraza y su accesibilidad (se puede llegar en la línea 37 de la EMT) lo convierten en uno de los sitios más concurridos durante los fines de semana entre otoño y primavera.

Ensaladilla rusa de La Minilla.

El itinerario continúa en ascenso para poco después ver a la derecha dos establecimientos contiguos, el hotel La Minilla y el Ventorrillo de Santa Clara. El primero puede tener los precios más elevados que otros establecimientos situados en torno a esta carretera, si bien muchos de sus clientes están satisfechos por la atención recibida y la calidad de sus platos: desde una trabajada ensaladilla rusa hasta un entrecote en su punto. Además, es uno de los pocos sitios de la zona donde se puede comer la carne a la piedra.

Por su parte, el Ventorrillo de Santa Clara tiene además del socorrido plato de los Montes, otras opciones con buena relación calidad precio, como chuletones de vaca, la paletilla de cordero, los callos, las berenjenas fritas con miel de caña o sus postres. Se suelen servir raciones muy generosas. Y, si sobra, siempre se puede llevar a casa.

Lomo en manteca de Los Tres Cincos.

Los Tres Cincos, más arriba y a la izquierda, recompensa a los comensales con un cuidado repertorio culinario, en el que sobresalen los platos de la tierra: gazpachuelo, ajoblanco, chivo en salsa de almendras, lomo en manteca o un tentador solomillo al vino de Málaga con pasas. Además de estas tentaciones, no faltan ni las carnes a la brasa ni las especialidades de la zona: Plato de los Montes y migas. Cariño y tesón no les falta a esta venta de las hermanas Aguilar, que llevan las riendas de uno de los negocios más veteranos de esta ruta.

En la Venta Carlos del Mirador, aguardan también las especialidades de la zona, que además de los ya consabidos, están en torno a los revueltos de verduras. A ellos hay que añadir otros platos tradicionales, como la carne mechada (hecha allí en su propia cocina), el estofado o guisos con rabo de toro. A diferencia de otros establecimientos de la zona, también ofrecen platos de pescado para los que busque alternativas más ligeras.

Salón de la venta El Boticario.

Algunas curvas más arriba aguarda otro dúo imprescindible de este itinerario: El Boticario y el Mijeño. Aunque no tienen nada que ver el uno con el otro, ambos son sitios socorridos para los que buscan un almuerzo sin reserva previa en un fin de semana. Si no hay espacio en uno, lo habrá en otro, se suele pensar, aunque no siempre hay suerte. Lo mejor en estos dos casos y en el resto de ventas de Los Montes es reservar. Sobre todo en fin de semana o festivos. En el caso de estos dos establecimientos, aguarda una carta repleta de platos típicos de la zona, vino del terreno y unas vistas panorámicas extraordinarias. En el caso de la Venta El Mijeño hay opciones para celíacos. De hecho, es una de las dos opciones que hay para comer sin gluten en esta ruta (el otro es Los Tres Cincos).

Venta El Mijeño

Más arriba aguarda otro clásico de esta ruta, el bar de la Fuente de la Reina, llamado así por estar junto a uno de los emblemas de esta carretera, un fontanal que supone un reto para muchos aficionados a la bicicleta, que para llegar hasta allí tienen que hacer frente a una de las cuestas más empinadas de esta ya de por sí desafiante carretera. Muchos de ellos hacen parada allí, ya sea para desayunar o para una merecida tapa. Gracias a ello, es un sitio más desenfadado que otros, idóneos para los que hacen senderismo o quieren dar un paseo por la zona. Esto no exime de que allí se pueda disfrutar de raciones generosas de migas o platos de los Montes.

En uno de los puntos más elevados de esta carretera se encuentra el Puerto del León, nombre que recibe también la única venta que hay en este alto de montaña. Además de migas y platos de los Montes, este restaurante es un buen lugar para los amantes del cuchareo. Entre otras opciones, pueden pedir berzas de judías verdes y callos. En lo que se refiere a carnes, otro de sus platos estrellas es el chivo en salsa de almendra.

Interior de la Venta Galwey. / Fernando Torres

Al final del Puerto del León, en el cruce con una carretera que lleva hasta Comares y Olías, se encuentra la mítica Venta Galwey, que, en realidad, debería ser Galway, ya que su origen parece esta relacionado con ese condado irlandés. Aunque no se sabe con certeza desde cuando empezó a funcionar, es evidente que es la más antigua de las ventas que hoy están abiertas en esta zona. Además de ser un auténtico museo etonográfico en su interior, cuenta con una carta tradicional con los platos más clásicos de este recorrido.

En la Venta Galwey no acaba este recorrido, que llega hasta la localidad de Colmenar. En ese último trayecto, aguarda la Venta El Pinar, conocido por sus abudantes platos de cuchareo, tras los que no hay más remedio que compartir un segundo o un postre.

*Además de los citados, en esta carretera también se puede almorzar en la Venta Los Montes y Venta El Detalle, entre otras opciones. En el entorno también están los restaurante de los hoteles Humaina y Cortijo La Reina.

Vista panorámica de los Montes de Málaga.

