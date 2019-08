Málaga en verano Moda gastronómica para llevar Los burritos de Tremendo Burrito se pueden combinar con los nachos, especialidad de la casa. / DANIEL MALDONADO En verano se come diferente, y qué mejor que hacerlo con las exóticas propuestas de los 'take away' IVÁN GELIBTER Miércoles, 14 agosto 2019, 22:54

Dice el saber popular que en verano uno come menos cantidad. Sin ánimo de querer desdecir al refrán, lo que sí está claro es que durante los meses estivales se come diferente. Con 37 grados en la calle no apetece un plato de lentejas, pero tampoco dan ganas de entrar en la cocina para preparar un simple filete de pollo. Por eso, estas fechas son ideales para comprar comida para llevar (o que nos la traigan a casa), y quedarnos sentados en nuestro sofá mientras se desparraman con gustos las frigorías de nuestro aire acondicionado. Y esto del 'take away' (comida para llevar, de toda la vida) se ha extendido tanto que las opciones ya no se circunscriben a la pizza o las hamburguesas, sino que el abanico es tan amplio que resulta muy sencillo encontrar un producto rico, moderadamente barato y con ingredientes de calidad. Ese es el ejemplo de una de las últimas novedades en llegar a esta ciudad. Tremendo Burrito, situado en el paseo marítimo de Pedregalejo, parece haber dado con la tecla del 'take away' mexicano, ya que además añade la opción de 'elija a su gusto'. Una base de carne, verduras del otro lado del charco y picante por fases. En total, unos siete euros más la bebida, aunque si la intención es ir un fin de semana por la noche, hay que armarse de paciencia porque puede haber colas. La otra opción es pedirlo por alguna de las apps de reparto, como el caso de Glovo.

La comida exótica es esencial en esta nueva moda de la comida para llevar. Ese es el caso del 'poke bowl'; un plato típico de Hawai que ya incluso se vende preparado en Mercadona. Aun así, uno de los locales que más renombre tienen en la capital de la Costa del Sol es el de Tasty Poke, situado en el Muelle Uno. La definición de este plato tiene muchas versiones, aunque según la Wikipedia (herramienta imprescindible para este tipo de dudas) se trata de «una ensalada de pescado crudo servida como aperitivo o plato principal». Un precio similar a los burritos de Pedregalejo, y por supuesto bajo el formato que parece que mejor funciona: se pueden elegir todos y cada uno de los ingredientes.

México, Hawai o Japón se han unido a un sector al que ahora llegan las alitas de pollo a la brasa

De América al Pacífico, pero también haciendo una parada en Asia. La comida de estas latitudes se ha demostrado como una de las preferidas para llevar a casa y disfrutar de ella sin el ruido y el calor de las calles. El primero de estos platos es el sushi, cuyos locales enfocados a este tipo de gastronomía ya se cuentan por decenas en la costa. Sin embargo, de entre todos ellos, quizá el sushi que mejor funcione como 'take away' es el de Carrefour. Pioneros en esto del pescado crudo en los supermercados, han conseguido mantener un un buen precio con una calidad más que respetable. Una bandeja de 9,95 euros es ideal para un almuerzo de verano.

Pero no solo de sushi viven en esta zona. El formato de restaurante de 'noodles' también se ha extendido, aunque más que 'take away' han triunfado como 'delivery' (a domicilio). Hay varias opciones, pero el precio medio ronda los 12 euros por un buen plato de fideos 'pad thai' con pollo, ternera y gambas.

Este recorrido por el mundo a través de los 'take away' de moda también tiene una parada en nuestro país. Y aquí va una recomendación que cada vez tiene más adeptos y que es todo un triunfo en un almuerzo familiar: las alitas de pollo a la brasa del Tano's, una pequeña cadena local que tiene varias sedes en la zona oeste de la ciudad. Por un euro la pieza, el comensal se lleva a casa unas alitas de tamaño descomunal y de un sabor a la misma medida. Pero hay que darse prisa, las modas cada vez van más rápido, y no habremos probado aún todos estos sitios cuando tendremos que empezar a hablar de otros.