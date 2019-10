«Los foodtrucks no son una moda» Ezequiel Betancor, junto a dos de sus foodtrucks ubicados en el PTA. / M. M. Ezequiel Betancor se afianza en el sector de la comida callejera diversificando el negocio. «Cuesta hacer entender que podemos dar producto de calidad», advierte el presidente de la asociación andaluza MARINA MARTÍNEZ Sábado, 19 octubre 2019, 13:39

Después de varios años como comercial en Charanga, Ezequiel Betancor sentía que le faltaba algo. No era totalmente feliz con lo que hacía. Necesitaba buscar otro camino que le llenara y, sobre todo, que fuera compatible con la conciliación familiar. Le gusta viajar. Disfruta con una buena mesa. Así que se lió la manta a la cabeza y en 2015 decidió emprender por su cuenta. Tras muchas vueltas dio con lo suyo: puso en marcha un foodtruck. Cuatro años después, ya va por cuatro bajo el sello Bftruck y preside la asociación andaluza del sector y la de Street Food Andalucía. «La comida callejera y los foodtrucks no son una moda, es algo a lo que llevan años acostumbrados en todo el mundo, te lo encuentras en muchos países, pero aquí nos cuesta hacer entender desde un foodtruck también se puede dar producto de calidad», advierte Betancor, lamentando, además, las trabas burocráticas a las que se enfrentan este tipo de negocios: «No existe un marco legal que lo regule. Hace cuatro años se intentó por parte del Ayuntamiento y nosotros planteamos varias ubicaciones, pero es muy complicado porque no es ni venta ambulante ni un restaurante». Aun así, este joven malagueño nunca ha tirado la toalla, como ha hecho más de un compañero -«hubo un momento que en Málaga había casi una veintena de foodtrucks», recuerda-. Erre que erre, se ha movido por varios puntos de España con esas caravanas francesas del siglo XX (una incluso de la década de los cincuenta) remozadas con las que estuvo seis meses bajo la extinta noria del puerto. Su inversión le ha costado.

Hoy aparca en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Ser suelo privado le ha permitido llegar a un acuerdo económico con el parque. Y allí se instala de lunes a viernes en la avenida Juan López de Peñalver, en la zona de mesas bajo el puente. El clima malagueño invita a quienes trabajan allí a hacer el kit kat allí, muchos con su tupper, otros se animan a acercarse a las foodtrucks. Al olor de alguna de las hamburguesas (a elegir entre once) y perritos calientes que el equipo de cocina de Betancor prepara en la Burger Gourmet. Los que prefieren algo más ligero tienen la opción de la caravana 'Come Sano', donde sirven desde hummus, guacamole o tartar de atún hasta ensaladas a gusto del consumidor o pokés. Entre 7 y 8 euros el precio medio del menú.

Bftruck también cuenta con una pequeña caravana para celebraciones. Entre otros eventos, ha dado servicio de comida en una de las escalas del Circo del Sol en Málaga.

A eso habría que añadir una tercera foodtruck de cocina mexicana, ahora a la espera de una próxima posible ubicación más céntrica, y una cuarta más pequeña reservada habitualmente a eventos privados, bodas y otras celebraciones. Es hacia donde quiere encaminar el negocio Ezequiel Betancor. No en vano, su intención es franquiciar alguna de estas 'gastronetas' y centrarse más en el sector del catering y eventos. Visto lo visto, es donde encuentra más rentabilidad. A veces, las elevadas tarifas por estar presente en conciertos, festivales o cualquier otro tipo de encuentro de ocio le hace retraerse. No le compensa. Y sin embargo, esas citas puntuales son prácticamente la única opción de visibilidad y negocio para estas 'gastronetas'.

Enfocado a catering y eventos

De ahí que Ezequiel Betancor empiece a mirar más a los eventos privados. No son pocos ya en las que ha servido sus propuestas: desde tacos hasta camperos. Pueden dar fe empresas como San Miguel o Caterpillar y montajes como el Circo del Sol o Hara, El Musical. También más de un turista. Concretamente 190, en este caso franceses, pasaron recientemente por su foodtruck aparcada en Muelle Uno para la ocasión. «Nos contrataron para dar un servicio de comida ese día y allá fuimos». Ezequiel Betancor no se amilana, al contrario. Habituado a sortear obstáculos, sabe que la clave está en la seguridad, la constancia y, por supuesto, la calidad. «Me preocupo cada día por traer el mejor atún y la mejor carne», advierte el empresario, que tampoco escatima en el pan. El suyo, del reconocido Obrador Juanito, que sirve a grandes restaurantes, incluidos estrellas Michelin. Tampoco le falta maquinaria: «Tenemos tanto heladera como arrocera y máquina de gofres. También cocinamos a baja temperatura y con horno de piedra».

Reivindica así la calidad 'sobre ruedas'. «Se pueden hacer muchísimas cosas originales, divertidas y buenas, pero es verdad que te tienen que dar la oportunidad de hacerlo y sobre todo hay que tener paciencia y no desistir de llamar a puertas para conseguirlo. No es fácil. Hoy en día dedicarte a esto es tirar una moneda al aire, y es una pena porque tiene unas posibilidades enormes y además, sería una buena plataforma para jóvenes cocineros que empiezan», lamenta Betancor, que no sólo ha tenido que sortear trabas legales, también alguna mala cara de hosteleros. «Cuesta que comprendan que no somos competencia, son conceptos diferentes, cada uno tiene su oferta, y no lo hacemos gratis, nosotros también pagamos por el suelo en el que trabajamos. ¿Que nos va mal? Sí, podemos movernos y no perdemos un local, pero no tenemos calefacción, ni un servicio cómodo para el cliente, y hasta nos vemos obligados a cerrar cuando llueve», contrapone el empresario, que ha encontrado por fin una ubicación fija y aspira a instalarse pronto en otra. No es el único que se ha hecho un hueco estable en Málaga. También Ifood y Hannafubuki en las estaciones de servicio Shell de Benalmádena y Alhaurín de la Torre, respectivamente, se han consolidado como una oferta gastronómica más. Hay donde elegir. Aunque, como avisa Ezequiel Betancor, debería haber más: «Ganaríamos todos».