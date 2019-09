Dani García vuelve a McDonald's El tres estrellas Michelin marbellí colabora con la cadena en una nueva línea de hamburguesas gourmet MARINA MARTÍNEZ Jueves, 6 junio 2019, 18:06

Lo ha vuelto hacer. Y muchos que le criticaban entonces, lo entenderán ahora. Porque todo encaja. Dani García quiere democratizar su cocina. Ese es el motor que le ha movido a revolucionar la gastronomía anunciando que cerrará a final de año su restaurante tres estrellas Michelin de Puente Romano para cambiar las minorías por las mayorías y llevar su cocina a todo el mundo, como ya hace en su programa diario 'Hacer de comer' en La 1 de TVE. No es algo que pensara de la noche a la mañana. Ya dejaba ver sus intenciones el marbellí hace cuatro años, cuando hizo su primera hamburguesa para McDonald's. Luego vendría otra, y ahora vienen más.

En su afán por hacer llegar sus «creaciones a miles de personas», vuelve a colaborar con la conocida cadena de alimentación en Signature Collection, una nueva línea de hamburguesas disponible a partir del 11 de junio y con recetas gourmet que selecciona Dani García: «La primera vez que colaboramos en 2015 me di cuenta de que es posible hacer algo muy bueno a un precio asequible. Por eso esta oportunidad de volver a trabajar juntos ha llegado en el mejor momento; en un punto de mi carrera en el que quiero descubrir nuevas formas de cocinar, manteniendo mi apuesta por la innovación, pero con una oferta más democrática».

Y ahí no sólo supervisa, también aporta su propio granito de arena con la hamburguesa BiBo (nombre de uno de sus restaurantes): pan especial, carne vacuno 100%, queso ibérico, cebolla crispy y la salsa exclusiva BiBo, con la que rinde homenaje a aquella que ya hiciera en 2015. Ojo, sólo se podrá consumir por tiempo limitado. No en vano, las recetas se irán renovando periódicamente. En esta primera selección, se presentarán, además de la mencionada, otras dos propuestas gourmet: Queso de Cabra y Smokehouse, con bacon, cebolla asada, salsa bourbon y queso cheddar madurado.

«Es un honor para McDonald's volver a colaborar con Dani García. Para nosotros supone un reto apasionante, ya que nos permite explorar nuevas formas de ofrecer al consumidor sabores exclusivos, de la mano de uno de los mayores expertos en gastronomía de nuestro país. Además, Dani García encarna los valores de McDonald's: compromiso con la calidad, con el sabor y la innovación, poniendo al consumidor en el centro de todo lo que hace, buscando en todo momento cumplir con sus expectativas, y superarlas», apunta la directora de Marketing de McDonald's España, Natalia Echeverria, sobre esta nueva línea de colaboración que se presentaba este jueves en Madrid, donde la firma remarcó su intención de buscar «sabores exclusivos al alcance de todos». La misma que Dani García, que a final de año abandonará la alta cocina para emprender nuevos proyectos, entre ellos no sólo McDonal's, también le esperan BiBo Tarifa y Doha y sus próximos restaurantes en Madrid: Lobito de Mar y el hotel Four Seasons. Es un punto y seguido: «El camino no acaba aquí, ahora empieza otro».