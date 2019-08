Comida 'rápida' atractiva y de calidad en Ohana Poké & More Opciones a medida / DANIEL MALDONADO Ohana, el local pionero en traer el poké hawaiano a Málaga, diversifica su oferta con desayunos saludables y se mantiene fiel a los ingredientes ecológicos ESPERANZA PELÁEZ Sábado, 17 agosto 2019, 00:11

Comida rápida y de calidad parece un binomio de difícil convivencia, pero cada vez más locales apuestan por una oferta de platos divertidos, del gusto de la gente joven y capaces también de convencer a otro tipo de público. Es el caso de Ohana Poké & More, el exitoso proyecto de Francisco Montero y Marina García Velázquez, propietarios también de restaurantes como Galerna o Noviembre, que fue el primer local en ofrecer poké, elaboración hawaiana con influencias japonesas que combina arroz de sushi con pescado crudo o marinado (originalmente, porque ya hay pokés de todo), vegetales, algas y salsas. El primer local de Ohana abrió en Echevarría de El Palo en 2017 (Avda. Salvador Allende, 21), y menos de dos años después, ya están también en el Centro y Teatinos (C/ Teseo, 8), además de ofrecer un eficaz servicio a domicilio a través de varias plataformas 'on line'.

Ohana Poké & More Dirección C/ Muro de Puerta Nueva, 3. Bda. Huelin Teléfono 951 634 844 Cierre Ningún día Especialidad Poké, hamburguesas, ensaladas y desayunos

En el caso de Ohana, la aceptación no ha tenido que ver solo con el hecho de apostar por un plato de moda, sino sobre todo, con la decisión de hacerlo por todo lo alto, uniendo buen producto y buena elaboración. Atún rojo de almadraba, salmón de primera calidad, arroz, quinoa y verduras ecológicas y una acertada combinación en propuestas como su poké 'Oahu' (arroz de suhi, atún rojo, aguacate, edamame, tobiko, wakame y una salsa adictiva entre otras cosas) o el 'Lanai', versión vegana con mezcla de arroz y quinoa y un acertado aderezo. También es muy sabroso el 'poké spicy tartar', de nuevo con el atún y el toque de aliño como protagonistas. Como en cualquier local de poké que se precie, aquí también se da la opción de que cada comensal componga su 'poké bowl' a su gusto, o de elegir tamaños grandes o extra de cualquier ingrediente pagando un recargo.

La carta se completa con una variedad de hamburguesas de vacuno, cordero, pollo de corral, atún de almadraba o hamburguesa vegana, servidas en un buen pan de brioche de harina ecológica con patatas fritas, y con un surtido de ensaladas igualmente atractivas. Dado el éxito de la fórmula, recientemente han apostado también por la franja del desayuno (tienen horario de cocina ininterrumpido de 9.30 a 23.30 horas), con propuestas diferentes, desde una variedad de tortitas dulces y saladas (entre estas destaca la de aguacate, crema de queso y queso gouda) a la rebanada de pan con aguacate, huevos y tomate, pasando por boles de yogur con frutas y tartas dulces. La carta se completa con zumos naturales elaborados al momento, incluyendo mezclas como el de remolacha, zanahoria, naranja, manzana verde y lima, muy refrescante. Eso sí, utilizan envases desechables, aunque sean biodegradables. Un servicio en vajilla en el local sería más grato.