SUR Wines & Gourmet marida una amplia selección de caldos con exclusivos productos

¿Qué pensarían si piden foie y al verlo en el plato resulta que es amarillo? Seguramente, de todo, salvo que es uno de los mejores del mundo. Y así es. El color le delata. Al fin y al cabo, el maíz es el 90 por ciento de la alimentación del pato. En este caso, de semillas especiales recuperadas por los agricultores de Ferm d'Adour, una asociación de criadores, productores y elaboradores de productos del pato que ha hecho escala esta semana en Málaga con este foie único, no sólo para promocionarse, sino también para reivindicar la exclusividad de un producto que se ha «banalizado», a juicio de Jordi Terol, socio y fundador de Global Foie, partner y delegado comercial en España.

Así lo advertía en SUR Wines & Gourmet este locuaz especialista en el sector. No en vano, son casi 40 años los que lleva en él. Precisamente por eso, se atrevió con un reto ambicioso: hacer el mejor foie de Francia. Y ahí siguen, sirviendo hasta en los restaurantes estrellas Michelin galos. En Málaga ya tienen presencia en medio centenar de establecimientos. La idea es continuar creciendo. De ahí que hayan querido aprovechar para participar en la primera edición de este salón de vinos y productos gourmet que han organizado este lunes y martes en el restaurante El Pórtico de VelázquezSUR y su suplemento gastronómico, Málaga en la Mesa, junto al Grupo La Reserva.

También pensaban que sería un buen escaparate a nivel local –curiosamente, fuera de la provincia tienen un importante mercado– el equipo de Mondat. Aunque pueda sonar a apellido catalán, nada más lejos. Al contrario, vienen desde muy cerca. De Monda, para más señas. Allí, en una fábrica de 10.000 metros cuadrados, elaboran 4.000 kilos de pan a la hora, según explicaba su jefe de zona, Jorge Flores. Panes blancos, rústicos, gourmet, de origen, y hasta bollería bajo el sello de Sabor a Málaga. ¿Dónde está su diferencia? En la precocción en horno de solera –única en Andalucía–, un horno de última tecnología que conserva las propiedades de las antiguas tahonas. De esta forma, la pieza de pan se sitúa directamente sobre una piedra incandescente, con lo que la base se queda plana. Ahí reside su distintivo de calidad.

SUR Wines & Gourmet El mundo del vino se cita en Málaga

No maridaba mal con cualquiera de los aceites que también se han visto entre botella y botella de vino. Estos ya de sobra conocidos en Málaga, como Cortijo El Solano o Molisur, pero además con alguna incursión de fuera, como la jiennense Spíritu Santo (Úbeda), que recupera variedades autóctonas y elabora aceites ecológicos de arbequina y picual. Han sido muchos los que han mojado pan en ellos con una copa en la mano. No es incompatible. Tampoco algo de chacina. De hecho, hay quien tiene sus maridajes favoritos: manzanilla para el jamón y jerez para la cecina. Así lo aconsejaba el cortador Pedro Belmonte, que tiene sus claves para cortar el jamón en casa: fijar bien el soporte para que no se mueva, un cuchillo bien afilado para cortar y una puntilla para la corteza, poner detrás la mano contraria a la que se corta y que nunca esté frío. No obstante, Belmonte anima a probar la cecina al corte. «Aquí hay más cultura del jamón, cuando la cecina no tiene infiltraciones y está igualmente sabrosa, con ese toque ahumado, aunque no tiene tanta grasa». Se podía comprobar allí mismo. Había jamón para elegir. Aunque la historia más curiosa la traía Extrem Puro Extremadura, ibérico cien por cien que se ha tenido que ver la cara con McDonald's por el uso del 'extrem' en una de sus hamburguesas.

Y es que han sido muchos los descubrimientos en este primer SUR Wines & Gourmet, que ha atraído a más de 4.000 personas entre este lunes y martes de encuentros, contactos, catas y descubrimientos. Para más de uno lo han sido no sólo alguno de los más de 400 vinos nacionales e internacionales que se han podido probar, sino también todos esos productos gourmet con los que se han maridado. Ahí estaban las carnes del grupo Norteños, los quesos Sabor a Málaga o los manchegos de Marantona –curados en una cueva–, el salchichón artesanal de Vic, el «sabor elegante» –como ha definido en alguna ocasión Alberto Chicote– del bacalao El Barquero y hasta postre, con Frutas Eladio o los helados alicantinos Alonso, dirigidos a la alta restauración. Eso es todo por este año. El que viene, más.