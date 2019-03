SUR Wines & Gourmet demuestra la proyección gastronómica de Málaga

Desde un exclusivo Fondillón de octubre de 1996 o un rosado único con uva forcallat (Alagú) hasta interesantes novedades como los atípicos vinos tranquilos de Jerez vía Entrechuelos o las nuevas indicaciones que se suman a las tradicionales del vino en barrica de la D.O.C. Rioja. Pasando por clásicos, locales, denominaciones de origen... casi inabarcable la lista. Albariños, rosados, cavas, riberas, chardonnay, jerez, moscateles, manzanillas, vermús... y con ADN francés e italiano incluido, que no sólo viven de Lambrusco. De hecho, el gerente de La Contadina, Bruno Procaccini, asegura que en Italia apenas se vende. Presumen de otros tantos, con el Prosecco a la cabeza. También ha hecho acto de presencia en SUR Wines & Gourmet, todo un yacimiento de matices, variedades y descubrimiento para los amantes del vino y profesionales relacionados con el sector. Eso ha sido esta primera edición del salón de vinos y productos gourmet que han organizado entre el lunes y el martes SUR y su suplemento gastronómico, Málaga en la Mesa, junto al Grupo La Reserva.

Cerca de 500 referencias nacionales e internacionales se han dado cita en este evento que inauguraba el lunes 25 el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Salado, y que durante dos días ha acaparado el salón principal del restaurante Pórtico de Velázquez de Málaga, bajo la coordinación de Paco Lorente como director técnico; Federico Moret, director de Nuevos Negocios de SUR; y José Gómez Rueda, propietario del Grupo La Reserva, con el asesoramiento de Enrique Bellver, crítico gastronómico de SUR. Todo servido por destacadas bodegas y distribuidoras: Picking Málaga, Sabor a Málaga, Ordóñez Distribuciones, GEVE, Pebar Distribuciones, Jorge Ordóñez, Bodegas Victoria Ordóñez, Excelsia Vinos y destilados, Dehesa de Luna, Bodegas Valdemar, Grupo Viñafiel, Bodega Doña Felisa, Varma, D.O. Rias Baixas, Bacalaos El Barquero, Perymuz, La Contadina, Mondat, Comercial Torremolinos Costa, Bodegas y Viñedos Escudero, Entresierras, Bodega Rioja Vega, Bodegas Señorío de Nava, Buonaiuto Premium Wines, Distribuciones Narbona Solís, Exclusivas Soto, Bodegas Lara, Mazzocco Gourmet, Bodega Cuatro Rayas, Perelada & Chivite, D.O.C. Rioja, D.O. Cava, Frutas Eladio, Grupo Norteños, Disgesur, Cervinco Wines, Barbadillo y Gin Ballix.

Un total de 89 expositores y cerca de 40 firmas vinculadas al sector del vino y los productos gourmet han dado cuerpo a esta cita que también ha contado con una cena de gala, la que ponía la guinda al primer día con un menú elaborado por el estrella Michelin El Lago y su chef Juan José Carmona; el Cocinero Revelación de Madrid Fusión, Fernando Alcalá (Kava); José A. Rodríguez (Envero); Aitor Perurena (1870); e Inés Arias, del Obrador Capriccio. El maridaje fue por cuenta de la D.O.C. Rioja y combinados Schweppes, y el pan, de Mondat. Asimismo, se ofreció un cóctel con jamón ibérico Beher, caviar Black River, queso de La Contadina, foie de Ferm d'Adour y cavas de la D.O. Cava. Cerca de un centenar de personas no quisieron perdérselo. Se superaron expectativas. Como a nivel global: en torno a 4.000 personas han visitado el salón a lo largo de las dos jornadas. «Es una gran satisfacción que nombres como Manuel Muga o Miguel Ángel de Gregorio y tres consejos reguladores hayan confiado en el potencial de Málaga, con denominaciones de origen como Rioja que han apostado por la ciudad por su proyección internacional», advierte Bellver. «Los expositores han hecho una gran apuesta, con mucha calidad», destaca Gómez Rueda, incidiendo en la oportunidad de la fecha: «Es una época muy buena, el momento en el que los restaurantes renuevan sus cartas cara a Semana Santa». En parte, precisamente eso llevó hasta SUR Wines & Gourmet a María Schaller, responsable de sala de Aire Gastrobar: «Trabajamos habitualmente con Bodegas Lara y quería conocer las novedades que traía porque estoy preparando la carta de vinos para la nueva temporada».

Saber seleccionar

Como ella, se ha podido ver a otros tantos restauradores en el salón en busca de maridaje para sus platos. «El cliente demanda que estés al día», reconocía Antonio Fernández (Eboka), convencido de que la clave de un buen sumiller reside en «saber seleccionar». Y en SUR Wines & Gourmet había donde elegir. De Ronda a Alicante, de blancos a tintos, de generosos a tranquilos, de manzanillas a cavas... y hasta los biodinámicos y ecológicos de Gramona. «Nuestra máxima es el respeto al viñedo», explicaba Antoni Pérez, sexta generación de viticultores del Penedés. Ya fuera de la D.O. Cava tras integrarse bajo el sello Corpinnat, Pérez apuesta por «reivindicar el vino como cultura del placer». En la misma línea se pronunciaba Miguel Ángel de Gregorio (Finca Allende), uno de los enólogos más reconocidos en la elaboración de Riojas de 'nuevo estilo': «Poco a poco, se ha ido prestando más atención a la magia que encierra una botella de vino». Pero, ¿cuál es el mejor? «El que te guste, el que te proporcione placer». Él se dedica a elaborar cotizados vinos de autor entre los que destaca Calvario, «una experiencia mágica en sí mismo», aseguraba minutos antes de poner el broche final a SUR Wines & Gourmet con la presentación de seis añadas de este caldo, demostrando «cómo un mismo terruño se comporta en distintos matices».

También lo hacía Agustín Santaolaya con Roda y Custodio Zamarra, con Ordóñez. Fueron los protagonistas de las concurridas catas que también aderezaron el salón junto a Gramona, D.O. Cava y D.O.C. Rioja. Aunque, para aderezo, el de su otro pilar: los productos gourmet. «Se ha demostrado el gran valor de una Málaga gastronómica que aún no ha terminado de gestionar todo el potencial y peso específico que ocupa en el sector de la gastronomía. Málaga es el escaparate con mayúsculas del Sur de Europa, tanto para la gastronomía como para el lanzamiento de nuevos productos gourmet y vinos nacionales e internacionales». No duda Paco Lorente que SUR Wines & Gourmet ha marcado un antes y un después. Precisamente también por ese apellido 'gourmet' en el que han asomado con fuerza productos como el queso o el foie, caso en el que ha sido llamativa la presencia de Ferm d'Adour, colectivo que reivindica su exclusividad con un foie único que incluso se sirve en los restaurantes con estrella Michelin de Francia.

Junto a él, otros productos exclusivos que han atraído paladares, como el «sabor elegante» -como ha definido Alberto Chicote- del bacalao El Barquero, la vitrina de carnes del grupo Norteños, los quesos Sabor a Málaga o los manchegos de Marantona -curados en una cueva-, el salchichón artesanal de Vic, o el pan mondeño de Mondat, cuya precocción en horno de solera es única en Andalucía. Tampoco ha faltado el postre, de la mano de Frutas Eladio, con sus brochetas y zumos, o los helados alicantinos Alonso, dirigidos a la alta restauración. No lo dudaron a la hora de apostar por Málaga. SUR Wines & Gourmet ha demostrado que es un valor seguro. No en vano, ya hay empresas interesadas en la próxima edición. En 2020, más.