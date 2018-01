Vinos malagueños que han estrenado 2018 con premios El moscatel seco Bonati, el tinto Sedella, el blanco seco Vidueños de Sedella y Pinot Noir de Los Aguilares, son algunos de ellos AGUSTÍN PELÁEZ Domingo, 21 enero 2018, 00:39

El sector bodeguero de Málaga no deja de cosechar alegrías, gracias a la calidad de sus vinos. Tanto es así que 2018 ha comenzado para algunos de ellos con importantes reconocimientos internacionales, lo que supone un importante espaldarazo para las diferentes bodegas y un mayor prestigio para los viñedos de la provincia.

La provincia cuenta con 43 bodegas inscritas en el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga y Sierras de Málaga. Se trata en sus mayoría de bodegas de escasas dimensiones, aunque ello no significa que no sepan conseguir buenos vinos.

Sedella Vinos

1.- Sedella

Entre las bodegas que han iniciado 2018 con reconocimientos a tener en cuenta a la hora de elegir un vino se encuentra Sedella Vinos. La bodega la dirige el enólogo Lauren Rosillo. Su tinto Sedella ha conseguido ver elevada su puntuación en la prestigiosa guía de vinos de Robert Parker . El prestigioso crítico estadounidense ha incluido en su lista también Laderas de Sedella, otro tinto, y el blanco seco Vidueños de Sedella.

Estar en la guía ‘The Wine Advocate’ de Robert Parker, es un lujo para cualquier bodega. No en balde, Parker es uno de los críticos de vinos más influyentes del mundo. Cata y puntúa vinos de todo el mundo que publica en su revista ‘The Wine Advocate’. El número correspondiente a diciembre de 2017, ha sido muy favorable para la bodega de la comarca de la Axarquía ‘Sedella Vinos’, del enólogo albaceteño Lauren Rosillo Marhuenda.

Sedella Vinos ha conseguido que Parker haya puntuado los tres vinos que elabora actualmente la bodega en la provincia: los tintos Sedella y Laderas de Sedella, y el blanco seco Vidueños de Sedella.

‘The Wine Advocate’ ha puntuado la última añada de Sedella, que se corresponde con la vendimia de 2014, con 93+ puntos Parker. Las dos añadas anteriores Sedella obtuvo 93 puntos. Este tinto está elaborado con la variedad autóctona Romé tinta, y Garnacha.

«Es un orgullo enorme, porque además tenemos la enorme suerte de ser el tinto de Andalucía mejor valorado», ha señalado Rosillo, que recuerda que Sedella Vinos es su proyecto personal.

2.- Laderas de Sedella

La bodega axárquica, implantada en la pequeña localidad de Sedella, ha conseguido asimismo que Parker puntúe con 91 puntos a Laderas de Sedella, el segundo de los vinos que elabora y que consigue de este modo mantener la misma puntuación que el año anterior. Al igual que su hermano mayor, Laderas de Sedella se elabora con uvas de la variedad Romé tinta y Garnacha tinta, aunque con uvas de viñas jóvenes plantadas hace sólo 10 años, en 2007. Sedella, por sus parte, se elabora con uvas de viñas plantadas en pie bajo sin orden en 1940.

3.- Vidueños de Sedella

Rosillo puede presumir además de que su último lanzamiento, el moscatel seco Vidueños de Sedella, también haya obtenido una puntuación envidiable por parte de Robert Parker. En concreto, 92 puntos .

Vidueños de Sedella tiene una vocación de blanco de guarda. Es fermentado con pieles, ocho meses en ánforas de cemento y madera. Su producción es muy limitada, solo 996 botellas.

Como curiosidad, Rosillo es partidario de elaborar sus vinos de la mera más natural posible, sin fermentación en frío y con levaduras naturales. Para evitar el uso de sulfitos, este enólogo utiliza monedas de plata dentro de los barriles como un antiséptico natural y bactericida.

Además de en Sedella Vinos, Rosillo trabaja como enólogo elaborando vinos premium en distintas bodegas de La Rioja, La Mancha, Rueda y Guipúzcoa.

El enólogo cuenta en la comarca con una finca de dos hectáreas y media de viñedos históricos que viven y crecen en pendientes de pizarra laminada del municipio axárquico de Sedella, y con cuyas uvas no elabora más de 10.000 botellas.

Jorge Ordóñez

4.- Botani

Vivino, es una es una comunidad online con más de 27 millones de seguidores en todo el mundo -más de un millón de integrantes en España- y una aplicación de móvil que permite conocer las cualidades escaneando de su etiqueta. Con una simple foto tomada por el móvil la App informa las opiniones que otros usuarios han escrito sobre el vino en cuestión, su precio promedio, las notas de degustación, los posibles maridajes y una calificación. Pues bien, Vivino ha incluido en su lista de los 25 mejores vinos blancos del mundo por menos de 20 dólares al vino elaborado con uva moscatel de la Axarquía, Botani. Se trata de un moscatel seco de bodegas Jorge Ordóñez, que inicia así el año con todo un reconocimiento internacional, toda vez que se trata del único blanco español incluido en el ‘ Best White Wines Top 25 Under $20’.

Botani es el único blanco español seleccionado por Vivino, lo que para Jorge Ordóñez es un reconocimiento a la bodega y a la uva moscatel de Alejandría de la provincia y muy especialmente a la de la comarca de la Axarquía, en un año en el que la variedad de moda ha sido la Sauvignon Blanc con 17 de los 25 vinos de la relación de ganadores. Más información, aquí

También Robert Parker eligió este mismo vino en 2016 (Greatest Value Wines of the Year) entre los tres mejores del mundo con un precio inferior a 20 euros.

Vivino ha calificado a Botani como un vino extremadamente floral y bien equilibrado. Un vino moderno y versátil que se adapta perfectamente a una hamburguesa con queso o a una enchilada picante.

Bodega Cortijo Los Aguilares

5.- Pinot Noir

La bodega Cortijo los Aguilares se encuentra a cinco kilómetros de Ronda y forma parte del grupo de bodegas Grandes Pagos de España desde hace años, a través del cual 28 productores de todo el país elaboran vinos de alta gama a partir de viñedos únicos. La finca es un encinar de 800 hectáreas en las que criamos cerdo ibérico y cultivamos cereal y olivo, además de la viña. A más de 900 metros de altitud y en un entorno incomparable, con las Sierras de las Nieves y Grazalema de fondo, se genera un microclima muy especial, según reza en sus propia web .

La bodega cuenta con tres hectáreas de viña Pinot Noir. La altitud a la que se encuentran dan a la uva un carácter muy especial. La vendimia se realiza cuando el fruto está maduro. La maceración es en frío y la fermentación se lleva a cabo a temperatura controlada. La crianza es de ocho meses en barricas de roble francés. Pinot Noir cuenta con dos medallas de Oro (añada 2010) y Gran Medalla de Oro (añada 2008) en el ‘Mundial du Pinot Noir de Sierre’ (Suiza), algo insólito para un vino de esta variedad en España.

Pues bien Pinot Noir 2016 ha recibido 92 puntos del critico Robert Parker.

Es un vino floral, con menos alcohol que otras añadas, mucho más varietal y sutil. En boca es suave y complejo, con un largo final. Es un perfecto ejemplo de la expresión del terruño tan singular de Ronda a través de esta peculiar variedad.

Bodega Viñedos Verticales

6.- Filitas & Lutitas

Viñedos Verticales rinde homenaje con su denominación a los viñedos centenarios de la Axarquía, muchos de los cuales crecen en pendientes y desniveles de entre el 40 y el 60 por ciento, en cotas situadas entre los 400 y 900 metros de altitud. Está integrada en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierras de Málaga. Tiene como promotores al enólogo valenciano Vicente Inat y al bodeguero de Moclinejo, Juan Muñoz, de la bodega Antonio Muñoz Cabrera- Dimobe.

Viñedos Verticales inició su andadura en 2016 con vinos elaborados con uvas de las dos variedades estrellas de Málaga, la moscatel y la Pedro Ximénez. Filitas y Lutitas fue su primer vino. Es un ensamblaje de moscatel en un 90% y Pedro Ximénez, el 10% restante. Es un vino blanco seco incluido en la Denominación de Origen Sierras de Málaga, de 14 grados, fermentado en barricas centenarias y una crianza de diez meses en barricas viejas de brandy con movimientos de lías todas las semanas durante el mismo tiempo. Además tiene dos meses de crianza en botella.

Pues bien, la comunidad de aficionados al vino y gastronomía de habla hispana, con más de 54.000 usuarios registrados, Verema.com, ha seleccionado a este vino para los Premios Verema 2017 en la categoría de Mejor Vino Blanco español del año 2017. La selección de los 12 candidatos en cada categoría la realiza el equipo de redacción de Verema teniendo en cuenta los comentarios y notas de cata publicados por los usuarios en Verema.com durante el último año, así como la trayectoria histórica y presencia que han tenido en Verema.

Bodega Cortijo La Fuente

7.- Dulce Delicia nº12

Cortijo la Fuente es una bodega de Mollina. Sus viñedos se asientan en una altiplanicie a 480 metros de altitud, sobre terrenos calizos y arenosos. La temperatura media anual es de 22 grados. Cuenta con 16 hectáreas dedicadas al cultivo del viñedo, con una edad media entre 30 y 40 años. La densidad de plantación es de 1.990 cepas por hectárea. El marco de plantación es en líneas y la formación en espaldera.

Mollina dedica a cultivo del viñedo más de 800 hectáreas, cuya producción se destina mayoritariamente a la vinificación. La localidad cuenta con tres bodegas (Cortijo La Fuente, la Capuchina y Tierras de Mollina, que es la comercializadora de vinos de la cooperativa Virgen de la Oliva).

Como en el caso anterior, Verema.com ha elegido al vino Dulce Delicia nº12 para ser elegido como Mejor Vino Dulce español del año 2017 junto a otros once vinos de la categoría. Se trata de un vino elaborado con uvas de la variedad Moscatel de Alejandría .

Esta bodega fue una de las premiadas en el concurso de vinos Sabor a Málaga celebrado el pasado año, siendo el Tinto Crianza Cortijo La Fuente 2014 el galardonado como mejor tinto Sierras de Málaga de más de seis meses.

Bodega Antonio Muñoz Cabrera-Dimobe

8.- Zumbral

Dimobe está ubicada en Moclinejo. Fue fundada en 1927 por Juan Muñoz Navarrete. Elabora una gran variedad de vinos Málaga y Sierras de Málaga, muchos de los cuales cuentan con numerosos premios nacionales e internacionales. Precisamente uno de sus productos más galardonados es Zumbral, que se elabora con uva moscatel asoleada. Este vino necesita año y medio en un depósito de hormigón y año y medio de crianza en botas de roble americano. Junto a Dulce Delicia nº12 de Cortijo la Fuentes es uno de los 12 vinos elegidos por Verema.com para ser elegido en la categoría de Mejor Vino Dulce español del año 2017. En la elaboración de Zumbral se emplea uva de la variedad Moscatel de Alejandría procedente de la Axarquía asoleada en las paseras de la zona. Su orografía es muy accidentada presentando grandes pendientes. Los suelos son de pizarra en descomposición. El clima es cálido y poco lluviosos. La vendimia se realiza a mano y la recogida en cajas. La uva se coloca inmediatamente en los paseros para asolearla durante unos 15 días. Una vez alcanzada la concentración de azúcares deseada (unos 22 grados Baumé) se levanta el fruto asoleado y se lleva a Bodega para su molturación y prensado. Se emplea una prensa tradicional de capachas para poder obtener un mosto muy rico en azúcares en una cantidad pequeña dada la dificultad del proceso. El mosto fermenta muy lentamente, en depósitos de acero inoxidable con control de temperatura, hasta alcanzar unos 2 grados, y posteriormente se procede a su “apagado”.

Su lista de reconocimiento es amplia: consiguió 90 puntos en la Guía Peñín 2017, fue Medalla de Oro en lo Premios Mezquita 2017 y 2016, Medalla de Oro en los Premios Vinduero 2016, Gran Medalla de Oro de los Premios Mezquita 2015, Medalla de Plata en el Concours Mondial de Bruxelles 2010 y Gran Medalla de Oro en los Premios Bacchus 2008, entre otros.