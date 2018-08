13 vinos dulces malagueños imprescindibles y dónde comprarlos Estos son algunos de los caldos que se pueden comprar no sólo en las propias bodegas sino también en tiendas especializadas por precios que van desde los 4 a los 40 euros JAVIER ALMELLONES Málaga Lunes, 20 agosto 2018, 00:39

Aunque Málaga cuenta hoy con un amplio catálogo de vinos que pasa por los tintos, los blancos, los rosados o incluso los espumosos, entre los más famosos tanto dentro como fuera de la provincia se encuentran los dulces, en su mayor parte elaborados a partir de uvas clásicas como la moscatel y la Pedro Ximénez. Dentro de estos, a su vez, hoy hay no sólo una gran variedad sino también marcas que se han consolidado en este competitivo mercado de vinos dulces. La Axarquía, los Montes de Málaga o la Vega de Antequera pueden presumir hoy de hacer excelentes vinos que no son siempre fáciles de conseguir. Estos son algunos de esos vinos imprescindibles, que se pueden comprar no sólo en las propias bodegas sino también en tiendas especializadas por precios que van desde los 4 a los 40 euros.

Dimobe Zumbral

En las bodegas Antonio Muñoz Cabrera, ubicadas en Moclinejo, elaboran actualmente varios vinos dulces amparados por la Denominación de Origen Málaga. Aunque resulta complicado elegir entre ellos, el Zumbral se ha convertido en uno de los emblemas de esta bodega que va camino de convertirse en centenaria. Se trata de un monovarietal elaborado con la uva moscatel de Alejandría de la comarca de la Axarquía. Con 12 meses de crianza en madera de roble americano, es uno de los vinos que más éxitos ha cosechado en los últimos años. El precio de la botella de medio litro ronda los 8 euros. Se puede comprar directamente en el establecimiento que esta empresa tiene en Rincón de la Victoria o en algunas tiendas on line especializadas.

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodegas Almijara Jarel

En Cómpeta no pueden faltar los tradicionales vinos dulces. Entre ellos, uno de los imprescindibles es el Jarel Naturalmente Dulce, elaborado sólo con uva moscatel de esta zona de la Axarquía por las bodegas Almijara. Este vino pálido no tiene crianza, pero envejece en botella. El precio de la botella de medio litro no suele superar los 10 euros. En Cómpeta es fácil encontrarlo. Obviamente, está disponible en la propia bodega.

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodega Niño de la Salina Andresito Moscatel

En esta bodega de Almargen han sacado al mercado un amplio abanico de vinos en el último lustro. Entre ellos, está el moscatel dulce Andresito, que se ha convertido en uno de los emblemas de este negocio familiar. Se trata de un monovarietal elaborado con uva moscatel de grano menudo que tiene una excelente relación calidad precio. Tanto en bodega como en tiendas on line suele tener un precio inferior a los 7 euros (botella de medio litro):

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodegas Antigua Casa de Guardia Pajarete

En esta reputada bodega, conocida también por su céntrica taberna de Málaga, hay mucho donde elegir en lo que se refiere a vinos dulces. Entre ellos, no puede faltar su Pajarete, un monovarietal de Pedro Ximénez que se puede consumir en botella o directamente en su establecimiento en el tradicional vaso.

DÓNDE TOMARLO: aquí

Bodegas Málaga Virgen Málaga Virgen

El hecho de que este vino sea el mismo de esta prestigiosa bodega demuestra que sea su dulce más conocido, con el permiso del Cartaojal, indispensable en muchas ferias de la provincia. Este Málaga Virgen es un vino de licor hecho con uva Pedro Ximénez, elaborado también con vinos tiernos procedentes de uva asoleada, dulces naturales, naturalmente dulces y olorosos viejos. Con 24 meses de crianza en roble americano se convierte en uno de esos vinos indispensables, que suele hacer de buen embajador de los vinos de la provincia allá donde vaya. El precio de la botella de medio litro ronda los 6 euros. Cuenta con muy buena distribución y es fácil comprarlo en grandes superficies.

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodegas Jorge Ordóñez Victoria Nº 2

Este moscatel naturalmente dulce tiene el privilegio de haber sido el primer vino español en estar presente en la gala de los Premios Nobel (en 2012) o de haber estado en otros acontecimientos sociales internacionales, como en el cumpleaños de la reina Isabel II de Inglaterra. Es uno de los emblemas que el prestigioso Grupo Jorge Ordóñez mima desde sus viñas de Almáchar. Se trata de un vino muy exclusivo que se puede adquirir en muchas vinotecas malagueñas y en tiendas on line especializadas en torno a los 17 euros (botella de 0,375 litros).

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodegas Quitapenas Quitapenas Málaga Dulce

Otro de los denominados como vino de licor más conocidos en Málaga es el Dulce que elaboran en las conocidísimas bodegas Quitapenas. Está elaborado con uva Pedro Ximénez con más de seis meses de crianza en botas de roble americano. Además de comprarse en botella en distintas tiendas y negocios on line especializados, se puede probar en copa en algunos de los establecimientos que esta empresa tiene en Málaga.

DÓNDE TOMARLO: aquí

Bodega La Capuchina Capuchina Vieja Sol

Este moscatel naturalmente dulce es uno de los vinos que más se miman en esta bodega de Mollina. Elaborado a partir de uva moscatel de Alejandría asoleada mediante el sistema tradicional de Málaga, se convierte en un vino que sorprende por su calidad (Su precio suele superar los 17 euros). Además de poder degustarse y comprarse en la propia bodega, se puede adquirir en distintos establecimientos comerciales y tiendas especializadas –tanto físicas como on line-. Entre estas últimas, se encuentra La Mallorquina, que cuenta con un amplio repertorio de vinos malagueños.

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodega Cortijo La Fuente Montes Solera

Entre los dulces que se elaboran en esta bodega de Mollina, esté este 'coupage' de Pedro Ximénez y moscatel (de grano menudo), envejecido en botas de roble americano por el sistema de soleras y criaderas con un mínimo de 4 años. Se puede comprar en muchas tiendas especializadas en productos locales o en vinos. Entre los primeros, se encuentra Merkaético El Cenacho, donde este vino cuesta poco más de 5 euros.

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodegas Bentomiz Ariyanas Terruño Pizarroso

Este naturalmente dulce, elaborado con la uva moscatel de la Axarquía es uno de los vinos más laureados de la bodega que gestionan los holandeses Clara y Andrê Verheij. Además de haber sido distinguido en distintas añadas en prestigiosos concursos internacionales, cuenta con una excelente puntuación en reputadas guías de vinos. Su denominación responde a los toques minerales (terreno de pizarra) que se detectan en su cata. Este vino, amparado por la Denominación de Origen Málaga, tiene seis meses de envejecimiento en barricas nuevas de roble francés. El precio de la botella, que tiene una capacidad de 37,5 centilitros, está entre los 23 y los 25 euros. Se puede encontrar en algunas vinotecas de la provincia y en muchas tiendas on line especializadas.

Dónde comprarlo: aquí

Ucopaxa El Pasero

La cooperativa Ucopaxa, además de pasas, distribuye y elabora vinos dulces de gran calidad adscritos a la Denominación de Origen Málaga, como Dama de la Viña y El Pasero. Este último se elabora con uva moscatel de Alejandría asoleada durante más de una semana en paseros. Gracias a esa deshidratación y a la propia calidad de la uva, se consiguen unos vinos muy dulces, pero elegantes. Pese a ello es uno de los vinos dulces más económicos que se pueden comprar en Málaga (Normalmente, por debajo de los 4 euros en botella de 75 centilitros).

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodegas Tierras de Mollina Carpe Diem Añejo

Con uvas Pedro Ximénez se elabora también en Mollina otro vino dulce de gran calidad. En este caso, se trata de un añejo con envejecimiento de más de tres años en roble americano, que ha conseguido cautivar a la crítica internacional con distintas añadas en muchos certámenes enológicos. Su precio suele rondar los 6 euros en botella de medio litro (No hay que confundir con otros dos vinos de la misma bodega con el mismo nombre, los Carpe Diem Trasañejo y Naturalmente Dulce).

DÓNDE COMPRARLO: aquí

Bodegas José Molina Primera Intención Mountain

En el municipio de Colmenar, se elabora desde hace años vinos dulces tradicionales. Entre ellos, está este 'Mountain', con el que se intenta recuperar el espíritu de los vinos exportados hace siglos desde los Montes de Málaga. En este caso, se trata de un naturalmente dulce elaborado única y exclusivamente con uva Pedro Ximénez. El precio de la botella ronda los 6,5 euros (medio litro).

DÓNDE COMPRARLO: aquí

