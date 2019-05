Las recomendaciones de vinos del mes de mayo Recopilamos los caldos a tener en cuenta a las puertas del verano, donde empiezan a alargarse los días... y las noches ENRIQUE BELLVER Sábado, 1 junio 2019, 00:16

Esencia Eloy Escudero

La familia Escudero lleva varias generaciones dedicada al cultivo del viñedo en la Ribera del Duero, pero fue en 1999 cuando decidieron abrir su propia bodega. El resultado no se hizo esperar mucho tiempo y hoy sus vinos gozan de un reconocido prestigio entre los amantes de los clásicos 'riberas'. Esencia se elabora exclusivamente con uvas procedentes de viñedos que se plantaron en 1913. Tiene este tinto mucha estructura y lo mejor es decantarlo antes de beberlo. Bonito color rojo cereza muy intenso. Los aromas a fresas maduras se entremezclan con los tonos minerales. Muy suave en boca. Ideal para carnes.

Al detalle Bodega: Eloy Escudero D. O.: Ribera del Duero Añada: 2009 Uva: Tinta del país Temperatura de servicio: Entre: 15-17º C Precio aprox.: 30 € Calificación: 7/10

Señorío de Garci Grande

Pocas sorpresas nos depara este monovariertal de verdejo en la añada del 2018 a excepción, claro está, de ser un clásico blanco de Rueda, elaborado correctamente y que ofrece lo que el consumidor de este tipo de vinos espera. La bodega Garcigrande pertenece al grupo bodeguero Hispano Bodegas. Tiene un color amarillo pálido con algunos ribetes dorados. Aromas limpios a hierbas frescas, melocotón y un final a hinojo bastante característico de estos vinos. En boca tiene una acidez justa que le hace ser un vino muy fresco y con persistencia media. Marida bien con ensaladas de pasta, mariscos cocidos y pescados guisados.

Al detalle Bodega: Garcigrande D. O.: Rueda Añada: 2018 Uva: Verdejo Temperatura de servicio: Entre: 6-8º C Precio aprox.: 9 € Calificación: 6,5/10

Cara Nord Rosat

No es frecuente encontrarnos con vinos de esta denominación de origen en las cartas de los restaurantes malagueños, aunque muchos de estos vinos nos depararían agradables sorpresas organolépticas si los probáramos. Un claro ejemplo es este Rosat 2018, un rosado de alta montaña que ahora está en su mejor momento. Está elaborado con una variedad autóctona de la zona, trepat, cultivada a más de 800 metros de altura. El resultado salta a la vista, un atractivo color piel de cebolla pálido y una intensidad aromática muy potente, donde el aroma a frutos del bosque prevalece sobre el de flores u otras frutas. Tiene un toque salino en boca.

Al detalle Bodega: Cara Nord D. O.: Conca de Barberá Añada: 2018 Uva: Trepat Temperatura de servicio: Entre: 6-8º C Precio aprox.: 11 € Calificación: 7,5/10

Cuatro Pasos Black

Este vino es el 'top' que la bodega gallega Martín Códax elabora en pleno corazón del Bierzo, en Cacabelos, lugar por donde pasa el Camino de Santiago y parada obligatoria para los amantes de la variedad mencía. Desde que lo probé por primera vez me he hecho un adepto de esta variedad y en especial del Black, pues está elaborado con uva de un viñedo cuya edad supera los 80 años y cuyo rendimiento es muy bajo, pero esto favorece su complejidad. Atractivo color rojo picota muy intenso y oscuro. Aromas muy personales a ciruelas pasas y casi con un final mineral. En boca es glicérico y potente. Perfecto para acompañar una buena cecina.

Bodega: Cuatro Pasos D. O.: Bierzo Añada: 2016 Uva: Mencía Temperatura de servicio: Entre: 15-17º C Precio aprox.: 22 € Calificación: 8/10

Abadal Picapoll

Esta bodega fue pionera en la elaboración de vinos monovarietales de picapoll. Un vino, según dicen, que representa la esencia más pura del paisaje y terruños de la comarca del Bages. Con la recuperación de esta variedad autóctona, prácticamente en extinción, la bodega reafirmó su compromiso de ir recuperando aquellas variedades de la zona que estaban en grave riesgo de desaparecer. La bodega familiar se caracteriza por hacer vinos que expresan la singularidad de la tierra. Tiene un color blanco con reflejos dorados muy limpios y en nariz hay mucha complejidad aromática de frutas como el albaricoque y melocotón y un final anisado.

Al detalle Bodega: Abadal D. O.: Pla de Bages Añada: 2018 Uva: Picapoll Temperatura de servicio: Entre: 8-10º C Precio aprox.: 15 € Calificación: 7,5/10

Cunqueiro Tercer Milenium

Alguien dirá que estamos ante un 'pedazo' de vino Ribeiro y no le faltará razón. Este singular Tercer Milenium es un blanco donde la complejidad está más que garantizada, pues se han utilizado cuatro variedades distintas de uva en su elaboración, por lo que no estamos ante un Ribeiro más, todo lo contrario. Esta bodega familiar se ha esforzado en hacer un vino que rompiera moldes dentro de la denominación de origen y lo ha conseguido. Me sorprendió en Surwines 2019 por su atractivo color amarillo muy pálido y porque tiene una nariz balsámica muy potente. En boca hay mucha fuerza.

Al detalle Bodega: Cunqueiro D. O.: Ribeiro Añada: 2017 Uvas: Godello, albariño, treixadura y loureira Temperatura de servicio: Entre: 6-8º C Precio aprox.: 15 € Calificación: 8/10

Venta Jalón

Es un tinto muy especial, pues en este coupage el 75% es de la variedad Graciano y el resto de la tradicional uva riojana Tempranillo. El nombre del vino está tomado de la zona donde se cultiva la primera variedad. La enóloga de la bodega escogió uvas de dos zonas bien distintas de la D. O. Rioja y dio este resultado, tras dos años de crianza en pequeñas barricas de roble francés y americano, tiempo suficiente para que la madera resalte toda la fruta y no mediatice su sabor. Bonito color rojo granate de capa media muy limpio y brillante. En nariz hay aromas a frambuesas maduras y ciruelas negras en mermelada. Muy suave en boca y con una persistencia muy larga.

Al detalle Bodega: Rioja Vega D. O.: Rioja Añada: 2014 Uvas: Graciano y Tempranillo Temperatura de servicio: Entre: 15-17º C Precio aprox.: 25 € Calificación: 7,5/10

Tombú

Si lo que buscamos es un vino rosado distinto a todos, entonces con Tombú acertamos. Este monovarietal de Prieto Picudo se elabora con tecnología moderna pero mantiene la tradición de los rosados leoneses. No es habitual encontrar estos vinos en la hostelería malagueña, pero cuando se prueba llega a sorprender, ya que esta uva encierra todo un potencial aromático y contundencia en boca muy difícil de olvidar cuando se prueba por primera vez. Color frambuesa intenso, limpio y brillante. En nariz hay toques minerales que se conjugan con otros a frutas rojas del bosque. Muy fresco en boca. Es ideal para arroces de carne.

Al detalle Bodega: Dominio de Tares V. T.: Castilla y León Añada: 2018 Uva: Prieto Picudo Temperatura de servicio: Entre: 8-10º C Precio aprox.: 9 € Calificación: 7/10

Tío Pepe Fino en Rama

Este fino en rama es, sin duda, la máxima expresión de la crianza biológica. Estamos ante un vino del que la bodega solamente hace una edición muy limitada. En primavera, el enólogo selecciona aquellas botas que a su juicio destacan por tener mejores cualidades organolépticas. El vino todavía no ha sido sometido a ningún proceso de filtración y clarificación, de ahí que sea eso, un vino en rama. Es ahora cuando está en su mejor momento para disfrutarlo. Me ha cautivado por su compleja nariz y por esos toques salinos y a frutos secos que deja en boca al final de cada sorbo. Un vino que es perfecto para el aperitivo.

Al detalle Bodega: González Byass D. O.: Jerez Añada: 2019 Uva: Palomino Temperatura de servicio: Entre: 6-8º C Precio aprox.: 16 € Calificación: 8/10

6 Años Valduero

Estamos ante un tinto elaborado pensando en esos grandes momentos en los que una copa de vino los engrandece todavía más. Esta bodega familiar, una de las primeras que en la Ribera del Duero empezó a exportar y a situarse en nuestra provincia entre los grandes de la restauración, tiene un reserva 'premium' para las grandes ocasiones, pues se trata de una edición limitada a un máximo de 16.000 botellas. Tiene un color rojo granate muy oscuro e intenso. Aromas muy pronunciados a ciruelas pasas, moras y un final a regaliz y cuero muy elegante. En boca tiene estructura, sedoso y con gran persistencia. Ideal para acompañar carnes de caza y quesos curados.

Al detalle Bodega: Valduero D. O.: Ribera del Duero Añada: 2010 Uva: Tinta fino Temperatura de servicio: Entre: 15-17º C Precio aprox.: 50 € Calificación: 9/10

Hito Rosado

La bodega vallisoletana de la Familia Moro en la Ribera del Duero acaba de lanzar al mercado la nueva añada de su vino rosado Hito, un vino que se elabora con las mismas uvas que utilizan para sus grandes vinos, procedentes de las viñas más bajas de altitud en la localidad de Castrillo de Duero. Se trata de un rosado obtenido por sangrado directo. Este vino llama su atención por su propio color, rosa pálido muy suave. Este tono es debido a que la maceración ha sido muy corta. En nariz es bastante limpio y con aromas a flores y frutos rojos no muy maduros. Fresco y ligero en boca. Perfecto para arroces de pescado y ensaladas de ave, además de pizzas.

Bodega: Cepa 21 D. O.: Ribera de Duero Añada: 2018 Uva: Tempranillo Temperatura de servicio: Entre: 8-10º C Precio aprox.: 8 € Calificación: 7/10

Sanamaro

Este 2016 ha estado tres meses en madera. Sanamaro solamente se elabora aquellos años en los que se alcanza una perfecta maduración fenólica de la uva, lo que es ya de por sí toda una garantía de vinos de alta calidad y muy especiales. La crianza se hace sobre sus propias lías para potenciar la expresividad de la fruta. Un blanco de edición muy limitada que merece la pena probar. El resultado es un blanco amarillo pálido muy limpio y con una nariz donde se mezclan aromas a frutas blancas como el albaricoque y cítricos. En boca hay frescura y un final mineral. Un blanco para el salmón ahumado, tataki de atún y foie a la plancha.