Botani, el único vino español elegido por Vivino como uno de los mejores blancos por menos de 20 dólares El moscatel seco de Jorge Ordóñez, elaborado con uvas de la Axarquía, inicia así 2018 con este importante reconocimiento internacional AGUSTÍN PELÁEZ Martes, 16 enero 2018, 19:02

Vivino, es una es una comunidad online con más de 27 millones de seguidores en todo el mundo -más de un millón de integrantes en España- y una aplicación de móvil que permite conocer las cualidades escaneando de su etiqueta. Con una simple foto tomada por el móvil la App informa las opiniones que otros usuarios han escrito sobre el vino en cuestión, su precio promedio, las notas de degustación, los posibles maridajes y una calificación. Pues bien, Vivino ha incluido en su lista de los 25 mejores vinos blancos del mundo por menos de 25 euros (20 dólares) al vino elaborado con uva moscatel de la Axarquía, Botani. Se trata de un moscatel seco de bodegas Jorge Ordóñez, que inicia así el año con todo un reconocimiento internacional, toda vez que se trata del único blanco español incluido en el ' Best White Wines Top 25 Under $20'.

Para Ordóñez, la elección de Botani por Vivino no es sólo un recobnocimiento a la bodega malagueña, son también a la uva moscatel de Alejandría de la provincia y muy especialmente de la comarca de la Axarquía, en un año en el que la variedad de moda ha sido la Sauvignon Blanc con 17 de los 25 vinos de la relación de ganadores. Más información https://www.vivino.com/wine-news/best-white-wines-top-25-under-20

El prestigioso crítico Robert Parker eligió ya este mismo vino en 2016 (Greatest Value Wines of the Year) entre los tres mejores del mundo con un precio inferior a 20 euros.

El moscatel seco Botani, incluido en la Denominación de Origen Sierras de Málaga. Este vino e fermenta con levaduras salvajes sobre lías, en cubas de acero inoxidable, en las que envejece. Se embotella después de ocho meses de reposo. Es un vino que se embotella muy pronto, para conservar los aromas y debe de beberse en su primer año de vida, según la bodega.

Jorge Ordóñez elabora en Málaga ocho vinos distintos: Botani moscatel seco, Botania tinto, Bonati espumoso, Bonati Muscat, Nº 1 Selección Especial, Nº 2 Victoria, Nº 3 Viñas Viejas y Nº 4 Esencia.

Vivino ha calificado a Botani como un vino extremadamente floral y bien equilibrado. Un vino moderno y versátil que se adapta perfectamente a una hamburguesa con queso o a una enchilada picante.