Bodegas Breca de Jorge Ordóñez lanza Breca rosé, un rosado de alta gama de Calatayud Durante 2018 producirán 6.000 cajas de un vino que destaca por un toque rosa pálido similar al que triunfa en la gastronomía francesa Miércoles, 7 marzo 2018, 12:20

Bodegas Breca, las más internacional y premiada de Calatayud e integrada en el Grupo malagueño de Jorge Ordóñez, acaba de lanzar Breca Rosé. Un vino elaborado 100 por cien con Garnacha de Aragón, variedad original conocida desde el siglo XII y la primigenia del mundo.

Las uvas del nuevo Breca Rosé proceden de viñedos viejos muy especiales plantados entre 1945 y 1975, como todos los elegidos por el malagueño Jorge Ordóñez. Se encuentran en la parte más elevada de esta zona, que se distingue por un clima extremo y la pobreza de sus suelos arcilloso con pizarra descompuesta, lo que aporta enorme singularidad y carácter a los vinos.

Breca Rosé es de tonalidad rosa pálido, con tenues matices asalmonadas, o también conocido por los franceses como «ojo de perdiz». Destaca por su marcada personalidad, de aroma dulce y toques afrutados. Es delicado y elegante perfecto para maridar con mariscos, pescados, carnes ahumadas o, incluso, quesos cremosos, según afirma el grupo bodeguero en un comunicado.

En el proceso de la elaboración, las uvas son vendimiadas cuidadosamente a mano y sólo se seleccionan los racimos perfectamente maduros. Después el vino se fermenta en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada.

Los viñedos de Breca Rosé se encuentras a 900 metros, siendo de los de mayor altitud dentro de los de la Denominación de Origen de Calatayud. Registran un clima continental muy seco, con grandes diferencias de temperaturas entre el caluroso día y la helada noche. La temperatura media anual no supera los 13ªC y las heladas son muy comunes durante seis meses al año. La dureza del clima y la altitud provoca que las plagas no se desarrollen y estos viñedos reciben menos tratamientos que en otras D.O.

Con la incorporación de Breca Rosé, la Bodega aragonesa del Grupo Jorge Ordoñez, que cuenta con 265 hectáreas de viñedos viejos, ya produce cuatro vinos. Destacan Breca o Garnacha de Fuego, los dos tintos 100 por cien garnacha, con altísimas puntuaciones de los críticos internacionales más prestigiosos, como Robert Parker. La familia se completa con Garnacha de Fuego Rosé.

Jorge Ordóñez ha cuidado bastante el ‘packaking’ del nuevo vino de Bodegas Breca, al presentar una línea Premium y elegante que ensalza el producto y sigue la línea de las últimas novedades de otras bodegas integradas en Bodegas Grupo Jorge Ordóñez.

Los vinos rosados están de moda en todo el mundo con un incremento del consumo del 20 por ciento en 2017-