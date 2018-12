Trigo, el retorno al origen El trigo es un cereal fundamental. Para asegurar su calidad y trazabilidad, pequeños panaderos, molineros e industrias están retornando a acuerdos con agricultores locales. En la imagen, el horno de Mi Pequeño Obrador. / Daniel Maldonado Panaderos y molineros que buscan la autenticidad en el cereal que está en la base de la alimentación mediterránea ESPERANZA PELÁEZ Sábado, 8 diciembre 2018, 00:36

El rumbo de la Tierra cambió hace 12.000 ños, el día en que el ser humano logró crear las condiciones para que una planta herbácea que se daba en la falda del monte Karaka (Anatolia, Turquía) pudiera crecer bajo su control. La planta era el Triticum monococum, ancestro de todos los trigos actuales, y con su cultivo nació la agricultura y un alimento básico, el pan.

Hoy, el trigo cotiza en bolsa y el pan sigue siendo un alimento básico, por eso llama la atención que a pesar de consumirlo diariamente, sepamos tan poco de la materia prima con la que está hecho, especialmente del origen de los granos y de la calidad de las harinas. La inquietud por averiguarlo llevó a Elena Romero, fundadora junto a su hermano Pablo y a su marido, Joaquín Suárez, de Mi Pequeño Obrador, a ampliar su actividad de panadería a la molinería, comprando y moliendo ella misma el grano.

«Yo no vengo de familia panadera. Empecé a hacer pan profesionalmente hace cinco años. Para mí todo eran y son preguntas. Yo compraba harina integral, primero convencional y luego ecológica, y cada vez que abría un saco no dejaba de preguntarme cómo se hacía. Buscando respuestas adquirí un molino pequeño y pude ver cómo era la harina resultante de moler un grano entero. Me di cuenta de que esa harina no había entrado antes en mi obrador», dice.

Hoy sigue moliendo su harina, lo que le ha obligado a cambiar el planteamiento del negocio. Elabora unos 220 Kg de pan a la semana, y el despacho, único canal de venta, abre dos o tres días a lo sumo. No atienden encargos salvo a través del grupo de consumo que han organizado, y aunque no se harán ricos, son felices. «Para mí el cambio fundamental como panadera ha sido pasar de considerar que la harina era mi materia prima a tener conciencia de qué es el grano. Sigo comprando harina blanca ecológica a un molino de Coín para bollitos tiernos o molde, pero la mayor parte es harina de grano entero que compramos directamente a pequeños agricultores ecológicos que hemos localizado en un proceso de búsqueda lento».

Con un planteamiento menos radical, Juan Sánchez, cuarta generación de familia panadera en Zapelia (Coín), fue un pionero en la elaboración de pan ecológico. «Los primeros años, al no haber certificaciones, los clientes me traían la harina para estar seguros de lo que hacíamos», explica. Hoy, su línea de panes ecológicos se elabora exclusivamente por encargo y en función de la disponibilidad de harinas por parte de sus proveedores, siempre molinos de Coín. «El mundo del trigo y del cereal es tan poco transparente, que la única garantía que puedes tener es la confianza en que si tu proveedor te dice que te está vendiendo grano entero, sea grano entero. Para mí, en ese sentido es clave comprar a molinos ecológicos de la zona que a su vez garantizan el origen de su grano», comenta.

Elena Romero, Joaquín Suárez y Pablo Romero con algunos de los panes de grano entero que elaboran, comprando el cereal a agricultores ecológicos y moliendo y amasando artesanalmente. / Daniel Maldonado

Arrate Korres, veterinaria y agroecóloga, llegó con su hermano Igor a Humilladero hace unos años para montar un molino y una factoría artesanal de pasta italiana, Spiga Negra. «Elegimos la zona por la calidad histórica de los trigos duros. Queríamos elaborar un producto auténtico y de calidad, y el sector harinero está concentrado en manos de gigantes, de forma que la trazabilidad de las harinas era y es una misión casi imposible», explica. Spiga Negra se abastece de pequeños agricultores ecológicos que incluyen el trigo en su rotación de cultivos a partir de lo que ellos les encargan. «Antes de la siembra apalabramos las variedades y las parcelas que se van a poner en cultivo. Cada vez nos llaman más agricultores; nos ofrecen mucho más grano del que podemos comprar. En España se han perdido muchas hectáreas de trigo de enorme calidad porque los agricultores no obtenían precios justos. Granos excelentes han terminado convertidos en piensos mientras que nosotros compramos harinas sin saber de dónde vienen. En Italia, los agricultores están reclamando la obligatoriedad de especificar el origen del grano en el etiquetado final», explica Arrate. También molinos artesanales para harinas de pan en el Valle del Guadalhorce, como Eco-Coín, de Bartolomé Méndez, están enfrascados en ese retorno al origen. Méndez lleva tiempo comprando grano a agricultores cercanos bajo acuerdos y recuperando variedades antiguas.

Arriba, Arrate Korres examina el grano junto a uno de los agricultores locales a quienes compran el trigo. Abajo, empaquetado de pasta en Spiga Negra y puesta a punto del molino Eco-Coín, ambos surtidos por proveedores locales. / Daniel Maldonado

¿Qué diferencia hay entre unos trigos y otros? En realidad, toda. Para empezar, el grano entero supone conservar el germen, que aporta nutrientes importantísimos y que se desecha para dar mayor durabilidad a las harinas. De hecho, la OMS recomienda varias raciones al día de cereales de grano entero, justo lo que no solemos consumir ni siquiera cuando compramos pan integral. Y por supuesto, hay diferencia en el sabor, y las distintas variedades expresan distintos y sorprendentes matices, incluyendo hierbas aromáticas y frutos secos. Para Elena Romero cambiar al grano entero ha representado una apuesta arriesgada. «Soy consciente de que elaboro un pan para minorías, aunque fideliza mucho, porque quien se acostumbra a este pan ya no vuelve a por una barra, sino a por más, pero la principal satisfacción reside en saber lo que tengo entre manos y lo que doy. De dónde viene mi pan».

