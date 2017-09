Treinta&tres: Callos y tartar de atún a la vuelta de la esquina D. Maldonado La cocina casera protagoniza buena parte de la carta de este restaurante en el que Esther Aranda también hace guiños a la cocina de fusión MARINA MARTÍNEZ Sábado, 16 septiembre 2017, 13:59

Suena romántico pero Esther Aranda ha cumplido su sueño: tener su propio restaurante. Y para más inri, en su barrio. Junto a la calle Sevilla, en la que creció. Surgió la oportunidad y no lo pensó. Se hizo con ese local que ha hecho suyo desde el primer momento. O incluso antes. Porque esta joven malagueña aficionada a la decoración tenía las ideas muy claras. Sabía lo que quería. Y no le faltaron aliados. Con el apoyo de Javier González de Canales y Cristian Reina puso en marcha en diciembre del pasado año Treinta&Tres Restobar. No se arrepiente. Todo lo contrario. Cada vez está más convencida de que ha elegido su camino. Y parece que el negocio le da la razón. No hay más que pasearse por él a cualquier hora. Desde por la mañana hasta por la noche. Porque ofrecen tanto desayunos como copas. «Pensé que a esta zona la hacía falta un lugar así, moderno pero a la vez con su toque tradicional», considera Aranda. Su experiencia en el mundo de la hostelería le animó a lanzarse.

D. Maldonado

Ahora el equipo lo componen una docena de personas, cuatro en cocina. Entre ellas, su propia madre, encargada de ese aliño casero que buscan muchos en el barrio y que ha hecho famosos sus callos los sábados o su paella los domingos. Son algunas de las sugerencias fijas. El resto de la semana varían a diario. Eso sí, hay propuestas que no fallan, como los huevos rotos con presa ibérica y salsa teriyaki o la ensaladilla rusa, entre sus platos estrella. Aunque tampoco faltan guiños a la cocina mexicana o la oriental.

TREINTA&TRES MÁLAGA Dirección Avda. del Arroyo de los Ángeles, 5. Teléfono: 647 209 824. Cierra: Ningún día. PRECIOS Precio medio 10-15 &euro

«Aquí lo mismo te puedes comer un atún encebollado o unas albóndigas que cochinita, tartar de atún o un buen foie», avisa la joven malagueña, convencida de que la clave del éxito está en cuidar la materia prima y en ofrecer un producto fresco. Lo dice con conocimiento de causa. Ella misma ha sido la encargada de diseñar una carta que cambia con la nueva temporada. Tranquilos, los clásicos del top de ventas no faltarán.