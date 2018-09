Tikus, mucho más que un gastrobar en Mijas Costa SUR En Tikus han pasado de la cocina en miniatura a una cocina más contundente sin perder la creatividad ENRIQUE BELLVER Sábado, 1 septiembre 2018, 13:20

A estas alturas ya nadie pone en cuestión que el mundo del tapeo ha evolucionado de tal manera que hoy las 'tapas' son el referente que se tiene fuera de nuestras fronteras de lo que es y cómo es la cocina española. Incluso se han referenciado de tal forma que la cocina creativa se ha asociado igualmente al tapeo. Por suerte para los amantes de la distinción en la cocina, los llamados 'gastrobares' han conseguido diferenciarse de aquellos otros espacios dedicados a las tapas de toda la vida o las tapas populares de cada lugar o zona.

En la Cala de Mijas nos encontramos uno de esos establecimientos que han tenido una doble evolución desde que abriera sus puertas en el 2014. Por un lado, lo que empezó siendo un gastrobar dedicado al tapeo más informal y juvenil se ha ido convirtiendo en un espacio gastronómico dedicado a la cocina en miniatura en un principio y ahora en un restaurante joven y moderno en toda la extensión de la palabra, pues abarca desde la cocina hasta la sala y bodega.

DIRECCIÓN Bulevar de la Cala, 47 . Teléfono 952 493 620 Web tikusgastrobar.com Cierra. No cierra ningún día Cocina tradicional con toques personales PRECIOS Ensaladilla rusa: 7€. Boquerones: 7,50€, Pescado asado: 20€ VALORACIÓN Cocina: 8. Sala: 7. Carta Vinos: 6,5. Calificación: 7,5/10

Me gustó la experiencia de comer en Tikus, un local no muy amplio, con terraza a la calle y un comedor donde el colorido de la sala y las figuras decorativas envuelven el paladar del comensal. Como sus propietarios aseguran, al principio fueron más un restaurante de cocina tradicional enfocada a un público extranjero, pero el tiempo y la demanda por parte de una clientela más joven les hizo cambiar paulatinamente hacia una cocina de fusión, joven y con muchos toques de creatividad en cada una de sus especialidades.

La historia de Tikus comenzó de la mano de un chef ejecutivo, Domi González, natural de Mijas, y su segundo en la cocina, Sergio Mesas. Ambos han conseguido crear una carta que llega a sorprender por su inmejorable relación a tres bandas de 'creatividad-calidad-precio'.

Me sorprendió, quizá porque no me esperaba encontrarme ante una ensaladilla rusa con huevo de codorniz tan bien ensamblada y donde la mayonesa era el perfecto hilo conductor entre los sabores de todos los ingredientes y no el sabor predominante como suele ocurrir muchas veces. Sin embargo, el rollito crujiente de queso de cabra al lado del otro entrante se quedaba muy difuminado y falto de interés gastronómico.

Muy curioso el foie con chocolate blanco y maracuyá que figuraba entre las especialidades de la carta de Tikus por su finura y contraste de sabores, lo mismo pasaba con el carpaccio de pez mantequilla y praliné de almendras. En el capítulo de pescados volvía a repetirse ese contraste de los entrantes, muy logrado el pulpo asado y acompañado de una parmentier suave y delicada con un toque de pimentón y pimientos de piquillo, y bastante plano en boca el tartar de salmón con huevas de trucha sobre guasaca (salsa venezolana que se prepara con aguacates). Si optan por carnes, la hamburguesa con el mojo Tikus merece la pena probarla.

Tikus ha llegado a la Cala de Mijas para quedarse y seguir ofreciendo elaboraciones de corte creativo. Además, cuenta con una bodega muy interesante y en la que nos vamos a encontrar muchas referencias de corte actual y que cuida, lo mismo que atiende la sala, Daniel Bravo.