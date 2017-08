Hop and Scotch, con sello propio

No imaginan lo que me gustaría traer reseñas de locales históricos de la provincia con una amplia carta de cervezas artesanas, pero hasta que eso pase, seguiremos hablando de los pioneros en el sector, los que apoyan las casi dos docenas de fábricas malagueñas.

Un buen ejemplo lo tenemos en Hop and Scotch (C/ Correo de Andalucía, 6, Málaga), con tres añitos recién cumplidos. Los locales de este tipo se concentran en el casco histórico (Arte&Sana, La Botica, El Rincón del Cervecero, La Pinta, etc), donde se mezclan el malagueño aficionado a la buena cerveza con el turista que ha colocado 'craft beer' en su buscador. Pero los clientes de Hop and Scotch son fieles y hacen su peregrinaje al Camino de La Térmica/Santa Paula para probar las variedades cambiantes que ofrecen Ana Núñez y Javi Toledano. Antes de abrir trabajaron en la organización de catas y en la distribución, garantía de conocimiento del producto.

La carta de bebidas queda completa con single malts, bourbons, refrescos y zumos ecológicos. O sea, que vas a la otra punta de Málaga a degustar un tipo de producto concreto, muy concreto, y puede que allí mismo pidas un refresco y te cuenten que el que llevas años tomando, es industrial, y que sintiéndolo mucho, no lo tienen. Precisamente esa es su fuerza, no mimetizarse, buscar un hueco propio en la gran oferta de bares de Málaga capital (1,84 cada 1000 habitantes). Para completar la original oferta tienen exposiciones, juegos de investigación colaborativos ('El Club de los Martes') y ludoteca, y puedes jugar una partida en su Arcade gratuita mientras escuchas un vinilo.

También tienen un grifo de cerveza solidario. Para abarcar diferentes variedades se inspiraron en las antiguas artes fantásticas, con la ayuda desinteresada de fábricas nacionales. Han liquidado existencias de 'Hidromancia' (Milana-Valladolid) y 'Nigromancia' (Bonvivant-Málaga). Como fijos en el proyecto están en el diseño Davilock Medina y Miguel (Malnombre-Málaga) como brewer colaborador. El 100% de los beneficios se donan a asociaciones.