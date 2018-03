La Pera: Sabor a 'territorio boquerón' Alberto Torreblanca y José Francisco Martínez reivindican los productos malagueños con una propuesta diferente MARINA MARTÍNEZ Sábado, 24 marzo 2018, 18:30

Alberto Torreblanca lo ha vivido en casa desde pequeño. Empezó ayudando en el negocio familiar y al final la hostelería se ha convertido en su profesión. Tanto que hace unos meses decidió dar el salto y poner en marcha su propio proyecto. Después de seis años trabajando codo con codo en La Biznaga junto a José Francisco Martínez, pensaron que era buen momento para emprender un camino propio. Ir más allá del pescaíto frito con una carta en la que no faltaría, pero en la que además habría más libertad para crear platos con su toque de creatividad, sin perder de vista el guiño a Málaga. Desde el primer momento, han querido sentirse arraigados a la tierra. De ahí el nombre de La Pera, ese guiño a una expresión tan extendida en Málaga para hacer referencia a algo bueno. Ellos aspiran a serlo.

Apenas llevan cuatro meses de rodaje, suficientes para seguir empeñados en apostar por ingredientes malagueños en una carta en la que no faltan toques creativos, a veces orientales, a veces mediterráneos, pero sin perder de vista «la sencillez y la esencia del producto». Croquetas de chivo lechal, tartar de salchichón de Málaga, tomate huevo de toro, ensalada malagueña, migas, porra antequerana, torta de algarrobo en forma de tarta y hasta zanahoria morá en bizcocho. Sin olvidar el vino malagueño. Torreblanca y Martínez buscan afianzarse como un gastrobar diferente. Aferrado a la tradición, pero intentando aportar aire fresco, incluso en propuestas de cuchara como el potaje de garbanzos y pulpo. No sólo en el plato. Tampoco hay que perder de vista paredes, suelo ni mesas, con tuberías como patas, árboles como botelleros o grifos que dan luz. No les falta un detalle. Ni en la vajilla. Se han preocupado hasta de moldear como plato una botella de Simbuya, la primera marca malagueña de ginebra de zanahoria morá, para servir el postre que protagoniza este ingrediente. Y todo con el fin de contagiar a sus clientes de su filosofía: «Aquí hay que venir sin prisa».