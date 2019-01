'Vinoteca Bouquet': Vinos para compartir

No hay ninguna duda, fuera de las denominaciones de origen más conocidas, es decir, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Rías Baixas, Somontano, Cava, Jerez... hay vida en el mundo del vino español. Una vida que el gallego Ricardo Pravio, responsable directo de La Vinoteca Bouquet, junto con el malagueño Jorge Zaura, están dispuestos a demostrar. Más que una tienda especializada, esta casa ubicada en pleno centro de nuestra capital, es un restaurante donde el vino cobra tanta importancia como la cocina, más aún, no se entenderían por separado. La pequeña, pero muy bien conceptuada carta de platos, está pensada para que los distintos vinos que se encuentran en las estanterías puedan disfrutarse entre bocado y bocado. Pero además hace gala del segundo nombre del establecimiento, 'bouquet', ya que el bouquet en un vino no es su aroma sino la compleja fragancia que el vino desarrolla tras su paso por la botella. Es el propio Ricardo quien se encarga personalmente de aconsejar al cliente en el tipo de maridaje que desea hacer y explicar las características de los vinos que se están maridando. Una explicación que en la mayoría de los casos es más que necesaria, ya que son vinos que no suelen encontrarse en los circuitos más comerciales, ni pertenecen a denominaciones muy conocidas, incluso muchos se encuentran fuera de D.O. Es en esa diversidad y originalidad, junto con una cocina honesta y bien ejecutada, lo que marca la diferencia en La Vinoteca Bouquet.

La Vinoteca Bouquet Dirección y teléfono: Alameda Principal, 24; 622 223 247 Cierra: Domingos Precios: Cecina leonesa: 12,90 €; Bacalao: 18,90 €; Tabla quesos: 19,90€ Valoración: Cocina

Reconozco que en un principio tenía cierta reticencia a realizar un almuerzo en una tienda especializada como podía presumirse de antemano al tratarse de una vinoteca. No obstante esa reticencia cambió nada más conocer el local y todo lo que en un reducido espacio podía llegar a ofrecer y máxime después de probar el primer maridaje de platos y vinos.

La primera propuesta de Ricardo pasaba por unas anchoas de Santoña, de buen calibre, jugosas y de un sabor muy fino, lo que se espera de una anchoa de calidad. El primer vino escogido fue Casona Micaela, un blanco de la variedad Albariño y Riesling que se está elaborando bajo la Indicación Protegida Costa de Cantabria, sin duda, uno de los vinos cántabros de más calidad que nos podemos encontrar en el mercado nacional, aunque y haciendo gala de esa diferencia que marca La Vinoteca, es todavía uno de los grandes desconocidos en Málaga que Ricardo se ha atrevido a traer a nuestra ciudad para maridarlo con unas anchoas de esa región.

Recomendaciones Pulpo a la gallega: No por ser un plato muy reiterativo actualmente en los restaurantes y gastrobares en La Vinoteca pierde interés. Una patata bien cocida y un pulpo troceado y muy tierno hacen que sea una buena oferta para maridar con vinos blancos. Bacalao a baja temperatura: Unos lomos de calidad y un buen punto de horno hacen que este sea uno de los platos que más éxito tengan en esta casa.

El resto de la oferta coquinaria pasa por unas croquetas de rabo de toro correctas, una buena cecina leonesa o cántabra, carpaccio de ternera, tostas de salmón o de lomo, un bacalao noruego hecho a baja temperatura que para mí fue, junto con el entrecot de vaca rubia gallega, lo mejor para combinarlo con blancos de crianza o tintos de Castilla-León o Utiel-Requena, sin dejar a un lado el pulpo a feira. Otra de las cosas que completan la oferta de La Vinoteca Bouquet es la selección de ginebras de la que dispone para preparar in situ los combinados. Hay ocasiones en las que la preparación de una buena copa es el broche perfecto para el final de una comida. Un servicio agradable y profesional unido a unos precios bastante moderados hacen que la visita se repita.