Diez ventas para descubrir y chuparse los dedos este otoño en Málaga

En la mayoría de los casos están junto a carreteras del interior, alejadas de cascos urbanos, lo que es un aliciente para muchos comensales que van buscando otras experiencias gastronómicas. Éstas son algunas de las ventas propicias para disfrutar de este otoño en la provincia de Málaga. En casi todas ellas conviene reservar durante los fines de semana.

Casares Venta Cózar

Desde un potaje de coles a un generoso entrecot de ternera. La oferta de este establecimiento es conocida por su relación calidad precio. Bien lo saben quienes transitan por la carretera que une al pueblo de Casares con su litoral. Tras unas sinuosas curvas, aguarda esta venta tradicional de la Costa del Sol, donde se pueden pedir otros suculentos paltos de carne, como su receta del rabo de toro, conejo al ajillo, codillo de cerdo al horno, secreto ibérico o caldereta de chivo, entre otras opciones. Una amplia carta de vinos y un buen repertorio de postres caseros son otros motivos para hacer parada y almuerzo en Venta Cózar.

Estepona Venta El Refugio

En pleno paraje natural de Los Reales de Sierra Bermeja, con unas excelentes vistas panorámicas de la Costa del Sol y junto a ejemplares de pinsapos, aguarda esta singular venta, en la que todo se cocina de la forma más natural posible. Es decir, con brasas y con leña. No en vano, allí no hay electricidad. Eso no es un obstáculo para que se preparen con mucho cariño suculentas carnes y muchos plato de temporada. En otoño, por ejemplo, se ofrecen fuera de su carta, platos elaborados con setas del entorno, guisos contundentes, sopas tradicionales de la zona o incluso carne de venado. Eso sí, antes o después de un almuerzo, conviene disfrutar de los agradables paseos e itinerarios con los que cuenta este espacio protegido, situado en el camino de Estepona al Valle del Genal. Entre el otoño y el invierno, la Venta El Refugio abre de viernes a lunes.

Árchez Venta El Curro

En la Ruta Mudéjar de la Axarquía conviene hacer una parada entre alminares a un paso del pueblo de Árchez, en el camino que lleva hacia Sayalonga y Corumbela. Allí, la especialidad son las carnes a la brasa. En su carta se puede encontrar desde entrecot a chuletón o solomillo de ternera y chuletillas de cordero. Por otra parte, también se pueden degustar carnes al estilo tradicional argentino, así se puede pedir una parrillada para dos personas por 24 euros. En los fines de semana, incluso se puede pedir un costillar hecho al modo tradicional del país sudamericano. Todas esas carnes encuentran buenos aliados en los vinos de la zona, ya sean los de los Ribera del Mudéjar, de las Bodegas Hermanos López, o los Ariyanas, de las Bodegas Bentomiz.

Alhaurín El Grande Venta Los Morenos

Con medio siglo de historia, esta venta, situada entre Alhaurín El Grande y Mijas, es otro de esos sitios emblemáticos que nunca pasan de moda. Allí se le ha dado de comer a personajes ilustres, como el hispanista británico Gerald Brenan o el escritor Antonio Gala, o incluso actores de fama mundial, como Jean Claude Van Damme. Como ellos, el comensal que acuda a la Venta Los Morenos se llevará un buen sabor de boca gracias a una carta repleta de tradición y cariño. Durante los fines de semana y festivos preparan todo tipo de carnes a la barbacoa: desde codorniz a entrecot o chuletón. El estofado de ternera, el rabo de toro en salsa o el plato de los Montes son otras opciones para cualquier día de la semana.

Mijas Venta La Torre

En el camino histórico que va desde la Costa del Sol hacia el Valle del Guadlahorce, en la carretera de Coín, también conviene pararse en esta venta con más de cuarenta años de historia. Con ese bagaje no pueden faltar allí platos tradicionales, que apetecen especialmente en otoño, como algunos de sus guisos de cuchara que se ofrecen en carta o fuera de ella, como un suculento potaje de garbanzos marca de la casa o su sabrosa sopa de mariscos. En lo que se refiere a carnes, se puede elegir entre sus carnes de cordero (paletilla o chuletitas), cerdo ibérico (pluma y secreto, entre otras opciones) o ternera.

Atajate Venta El Paisaje

A pesar de ser el municipio menos poblado de la provincia de Málaga, Atajate siempre ha sido un buen lugar para disfrutar de la gastronomía. Es el caso de la venta situada a tan sólo unos metros de su casco urbano. Esa distancia le basta para tener una bonita vista del Alto Genal, lo que justifica la actual denominación de la venta. Pero, las vistas, que son un buen aliciente, no es el único motivo por el que este establecimiento de restauración es recomendable. Allí se sirven durante los fines de semana deliciosas carnes a la piedra, en la que el comensal elige el punto exacto en el que quiere sus viandas. Carrillada en salsa, plato serrano (similar al de los Montes), albóndigas o conejo guisado son otras opciones de su carta. A ello habrá que elegir lo que se propone en los días laborables como menú. Entre los vinos los de Ronda tienen mayor protagonismo.

Igualeja Venta El Madroño

No hay motero en la provincia de Málaga que no conozca esta venta que lleva abierta más de medio siglo. El establecimiento, que está situado junto a la carretera de San Pedro-Ronda, con unas vistas espectaculares de la Serranía de Ronda, se ha especializado en un perfil muy llamativo, aficionados a las motocicletas. De hecho, según su propietaria, casi el 99 por ciento de sus clientes son moteros. Para ellos, pero también para todo el que pase por allí, se le ofrece una carta repleta de platos tradicionales: albóndigas, rabo de toro a la rondeña o carrillada son algunas de las opciones más contundentes. Como curiosidad, la venta está situada por pocos metros en el término municipal de Igualeja, casi en el límite con Benahavís, si bien, ninguno de los dos pueblos está cerca de la venta. Venta El Madroño está abierta al público todos los días de la semana, salvo el miércoles, que cierra por descanso del pesonal.

Alcaucín Venta La Parra

Justo antes de entrar a Alcaucín (o al salir), se puede parar a almorzar en otra venta con muchos años de trayectoria y con vistas panorámicas, en este caso de la Axarquía. Se trata de una venta en el que se apuesta por el repertorio culinario tradicional. Así, allí se puede encontrar desde una receta familiar del morrete de Alcaucín hasta un plato de la olla con habichuelas y coles. Quienes prefieran las carnes al cuchareo no saldrán decepcionados, ya que allí tienen muy buena mano tanto con el cordero como con el chivo lechal al horno. En otoño tampoco suele faltar un buen plato de migas con productos de temporada.

Algatocín Venta La Solera

Aunque esté dentro del término municipal de Algatocín, esta venta está sobre todo en un lugar estratégico, en el puerto del Espino, donde el Valle del Genal tiene un camino natural hacia el del Guadiaro. De hecho, el origen de este establecimiento hay que buscarlo en el año 1935. Es, por tanto, un restaurante tradicional, de estilo rústico, que apetece disfrutar especialmente en otoño e invierno, con su cálido salón (cuenta con chimenea) y una carta repleta de platos de hoy y de siempre. En ellas, hay opciones para todos los gustos, si bien muchos de los asiduos acuden por el venado y el jabalí. También se hacen otras carnes y guisos de cuchara.

Málaga La Antigua Ventilla

Situada cerca del pantano del Agujero, junto a la antigua carretera que une todavía a Málaga con Casabermeja, ésta es otra de las mejores opcione para quienes quieran disfrutar de una cocina otoñal durante un fin de semana. En concreto, allí están especializados en la gastronomía típica de la zona, es decir, arroz caldoso, lomo en manteca, plato de los Montes, migas, morcilla con tomate o chivo lechal malagueño. Además, cuentan con un buen repertorio de carnes a la brasa.

