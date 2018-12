Guía Proensa: un regalo para todo amante del vino Esta publicación, de Andrés Proensa, recoge los mejores vinos de España catados por el propio autor E. BELLVER Domingo, 23 diciembre 2018, 00:31

Esta Guía Proensa de los Mejores Vinos de España no deja de ser un buen regalo navideño para todo amante del vino. Un año más, el periodista vitivinícola Andrés Proensa presenta aquellos vinos que él mismo ha catado a lo largo del año 2018 y que considera los mejores de España. Lo que más me gusta de esta guía es el rigor con el que se hace anualmente, ya que ha llegado a catar cerca de 3.000 vinos, incluyendo 581 en la edición del 2019, es decir, aquellos que a su juicio superan los 90 puntos. No obstante no deja de ser una guía muy subjetiva, lo que engrandece su valor, pues es el propio periodista quien la firma, se responsabiliza de su propia opinión y además solamente referencia aquellos vinos que catado personalmente, algo que a veces no ocurre en otras publicaciones similares.

Guía Proensa de los Mejores Vinos de España Editorial: Vadevino Precio: 20€ Email: guia@proensa.com

Para hacernos una idea, solamente 4 vinos han merecido los 100 puntos. Los tintos Quiñón de Valmira 2015 de Bodegas Palacio Remondo, La Nieta 2016 de Viñedos de Páganos, ambos de la D.O. Rioja, y Teso La Monja 2014 de Toro, y el generoso Fino Tres Palmas de González Byass, de la D.O. Jerez.

En la presente edición son 228 las bodegas incluidas, siendo Rioja la zona donde más vinos aparecen reseñados, seguida de la D.O. Ribera del Duero.