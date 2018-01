Recetas sin desperdicio

Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Croqueta, sin patrón o promotor relevante, y más de un chef de renombre se ha sumado con recetas y trucos para elaborar la fritura de masa que se hizo popular como una forma más de aprovechar restos de comida. Días de algo hay todos los días. Con mucho menos eco mediático, se celebra cada 26 de noviembre el Día Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, vinculado a la Estrategia Española 'Más alimento, menos desperdicio', puesta en marcha en 2012 a instancias de la UE y la FAO. Para que se hagan una idea, en Europa tiramos a la basura una media de 179 kilos de comida por habitante y año. El 42% del desperdicio alimentario se genera en los hogares. Francia e Italia han promulgado leyes que afectan a toda la cadena alimentaria, y, consciente de que la educación y la sensibilización son vitales, Irlanda ha desarrollado un activo plan nacional con una página web (www.stopfoodwaste.ie) que muestra, por ejemplo, el tipo de alimentos que más tiramos (50% verduras para ensalada, 25% frutas y otros vegetales frescos, especialmente patatas, 20% pan...) y estrategias para reducir el desperdicio, desde una planificación realista de compras y menús hasta recetarios online como 'My Fridge Food' (http://myfridgefood.com) o el australiano 'Foodwise' (www.foodwise.com.au), donde podemos obtener recetas para elaborar distintos platos marcando la lista de ingredientes que tenemos en la nevera. En España, la estrategia contra el desperdicio de alimentos no ha alcanzado aún el rango de prioridad política, pero basta una ojeada al recetario tradicional para ver que muchos platos (las celebradas aunque no tan ancestrales croquetas, migas y sopas de pan, salpicones, torrijas...) son en realidad imaginativos recursos para no tirar comida. En Dinamarca o Reino Unido, chefs estrella como Jamie Oliver se han puesto al frente de campañas contra el desperdicio de alimentos. Aquí se hubiera agradecido que el Día de la Croqueta animara a alguno de nuestros referentes a recordar su carácter de plato de aprovechamiento.