Reacciones en la alta cocina malagueña al anuncio de Dani García

Dani García ha anunciado este martes que el próximo año cerrará su restaurante de tres estrellas Michelin. La clausura será en el mes de octubr, por lo que 2019 será la última temporada de este malagueño n la alta cocina. «A partir de entonces nos cambiará la vida», avisa. Las reacciones a esta decisión no se han hecho esperar entre los restaurantes más destacados de Málaga.

José Carlos García

«¿Estás de broma?». Son las primeras palabras de José Carlos García al enterarse por este periódico de la decisión de su colega Dani García, del que destaca que «tiene la capacidad de caerse y levantarse, él y a todo su equipo». Según el chef, por los años que ha compartido con Dani García y lo bien que lo conoce, detrás del anuncio de cerrar su restaurante «puede haber más factores que una simple decisión personal». Lee aquí el resto de sus declaraciones

Paco García (El Lago)

«Me parece normal y razonable todo lo que dice Dani García en su anuncio. Yo llevo desde 2005 con una estrella Michelín y la tensión y presión que siento hace todo muy difícil. Este tipo de concepto de restaurante es muy esclavo porque supone un esfuerzo brutal. Lee aquí el resto de sus declaraciones

Luis Olarra (Kabuki Raw)

«Me ha sorprendido la decisión de Dani García y es una pena después de llegar adonde ha llegado. Pero será algo muy meditado. Estoy seguro de que debe ser porque tiene otro proyecto entre manos que va más allá de una decisión personal, algo que le permita crecer», afirma Luis Olarra, cocinero del Kabuki Raw, en Casares.

Diego Gallegos (Sollo)

«Estoy seguro de que todo lo que haga Dani va a salir bien porque es una persona muy trabajadora y un gran cocinero. No me cabe duda de que va a tener suerte. No sé qué le ha llevado a tomar esta decisión, pero seguro que es muy meditada y tendrá otro proyecto entre manos que le llenará más en lo personal y lo profesional», ha afirmado el cocinero Diego Gallegos, del restaurante Sollo, al conocer el anuncio de Dani García de cerrar su restaurante en 2019.

Marcos Granda (Skina Marbella)

«Me imagino que es una decisión muy meditada y respetable». Con estas palabras recibe Marcos Granda la noticia de que el restaurante de Dani García sólo estará en funcionamiento durante 2019. Tras señalar que le sorprende «muchísimo» el anuncio del chef malagueño, considera que «tendrá otras motivaciones». Lee aquí sus declaraciones completas

Benito Gómez (Bardal)

«Supongo que es una decisión personal que habrá sopesado y tendrá sus motivos». Benito Gómez, del restaurante Bardal de Ronda, conoce el anuncio de Dani García en un tren de vuelta a Málaga. Desde allí dice que la noticia del cierre del restaurante de ha sido «una sorpresa». Lee aquí sus declaraciones completas

Mauricio Giovanini (Messina)

Mauricio Giovanini, tampoco daba crédito a la decisión que anunciaba esta mañana Dani García de cerrar su restaurante homónimo de Puente Romano el próximo mes de octubre de 2019. «Ha sido una sorpresa total», reconocía el cocinero, al mismo tiempo que transmitía su felicitación por un paso adelante como ese: «Le doy mi enhorabuena. Me alegro mucho por él, si es por un motivo de expansión y por una necesidad personal, genial. ¿Quién no quiere crecer en la vida?».