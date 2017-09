Cuando el postre es mucho más que un juego de niños, con Paco Torreblanca y Susi Díaz 03:09 Un momento del encuentro celebrado en 'Txoko' en el Gourmet Experience de El Corte Inglés con motivo de su aniversario. Un grupo de niños disfruta elaborando un mousse y unas piruletas de chocolate al lado de los mediáticos cocineros en el aniverario de 'Txoko' en El Corte Inglés L.M Málaga Viernes, 29 septiembre 2017, 13:06

"Hay que comer sano, lentejas, buenos productos y poco azúcar. El chocolate se puede probar, pero con moderación". El que se dirige así a un público muy especial (medio centenar de niños) no es otro que Paco Torreblanca, maestro pastelero de fama mundial y cuyo currículum está lleno de premios de toda índole. Le acompaña en el restaurante 'Txoko' de Luis Salinero en el Gourmet Experience de El Corte Inglés, Susi Díaz (estrella Michelin en su restaurante La Finca en Elche y protagonista televisiva del programa Top Chef) para compartir con los más pequeños de la casa unos momentos de cocina divertidos. 'Txoko' cumple dos años y para ello ha organizado distintos eventos, en los que se enmarca éste. No se lo quisieron perder los jóvenes aficionados a la cocina, pero tampoco algunos de los chefs más conocidos de Málaga. Allí estaba José Carlos García (José Carlos García (Estrella Michelin) y Café de Paris) con sus hijos o Puri Morillo (de pastelería Daza), que fue alumna de Torreblanca y que no dudó en 'echarle' una mano a petición del maestro y el propio Luis Salinero.

Ambiente familiar y de camaradería el jueves no solo entre los aprendices, sino entre los 'chefs', que ponen de manifiesto en cada evento la unión de un gremio. Y el chocolate como protagonista. "Bueno, el chocolate blanco no es chocolate, pero suele ser el que más os gusta", explica Torreblanca a un público deseoso de seguir sus evolucaciones dentro de los fogones junto a Susi Díaz. Se les nota que disfrutan con ello. Están acostumbrados a verlos en Top Chef a Díaz y a Torreblanca en programas como Masterchef... comunican, llegan, divierten. Y el chocolate blanco se convierte en piruletas con forma de conejito tras colocarlo con cuidado en un molde.

Llega el turno para preparar una mousse de chocolate que padres e hijos pueden hacer juntos en casa. En 'Txoko', Puri Morillo, a petición de Torreblanca colabora a la hora de mezclar los ingredientes que ha enumerado previamente Paco Torreblanca. 250 gramos de chocolate (del la mejor calidad), 500 de nata y 125 de leche... "Y sin azúcar añadida", insiste. La velada termina repartiendo cucharitas entre los asistentes para probar lo elaborado. Y con las fotos de rigor con los chefs famosos. El postres se convierte entonces en algo más que la guinda a la jornada.