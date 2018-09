La pasa de Málaga: 6 opciones para comprarlas y consumirlas

La pasa de Málaga es uno de los productos de referencia en la gastronomía provincial. No en vano, además de contar con una denominación de origen protegida, está catalogada desde este año como Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO (agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura). Esta auténtica delicatesen hoy se exporta fuera de nuestras fronteras, pero también se vende en distintos formatos en la propia provincia de Málaga. Desde la Axarquía, pero también desde otras zona de la provincia, se comercializan en cajas, bolsas, estuches de regalo, en tarros en los que se conservan en anís o incluso en destilados donde la pasa se ha macerado y ha dejado su impronta. Éstas son algunas de las opciones para los incondicionales de la pasa de Málaga.

1 Mermelada de pasas

La Borgeña, que lleva comercializando pasas de la Axarquía desde 1984, ofrece en la actualidad muy distintos formatos de pasas. Entre ellos, una atípica, pero suculente mermelada. En la tienda de este municipio, situado en la entrada de El Borge, se puede encontrar esta confitura en tarros de 275 gramos por menos de 3 euros. Eso sí, no está hecha con la variedad moscatel, ya que ésta tiene una pepita muy gruesa. En su lugar, se hace con otro tipo de uva pasa de la zona, la 'supérior'. Por su sabor dulce, es idóneo para acompañar a muchos platos de carne e incluso para hacer algunas salas. Además de esta mermelada, esta empresa, que está también muy presente en distintos eventos temáticos en la provincia de Málaga, distribuyen pasas en cajas de distinto tamaño.

Dónde comprarla

2 Pasas en aguardiente

Aunque se encuentren en la Serranía de Ronda, la cooperativa Al-Jaque distribuye también pasas en aguardiente, elaboradas con materia prima cien por cien malagueñas. En concreto, envasan esta delicatesen de la variedad moscatel en aguardiente y la distribuyen en botellas de medio litro como licor de pasas. Con 16 grados de alcohol, es un digestivo dulce de lo más original para una buena sobremesa. Además de este producto, tiene otra gama de licores originales, elaborado con productos macerados en aguardiente, como albaricoque, café o dátiles, entre otras opciones.

Dónde comprarlo

3 Aguardiente macerado de pasas

Al sur de la Sierra de las Nieves y mirando a la Costa del Sol, Ojén es uno de los pueblos que tiene mucho que decir en cuanto a pasas, aunque hoy sea más por tradición que por producción. Así, en 2017 nació allí una nueva empresa, Una Copita de Ojén, que comercializa, bajo la marca 'Oxén', productos tan singulares como un aguardiente macerado con pasas malagueñas. Hoy se distribuye como un producto 'gourmet', con un licor con un llamativo color, resultante de la pigmentación de las propias pasas. Éstas se dejan durante meses en anís y después se retiran para el embotellado. El resultado es un suntuoso digestivo con 37 grados de alcohol, que se sirven en elegantes y originales botellas. Su precio es de 24 euros. Además de este licor, esta empresa también elabora atractivos tarros de pasas en anís, con 150 gramos de moscatel y unos 10 centilitros de alcohol.

Dónde comprarlo

4 En grano y en cajas de 5 y10 kilos

Son muchos los incondicionales de la pasa que esperan a las primeras pasas de la temporada para hacer acopio de grandes cantidades. De esta forman, tienen un ahorro considerable y las tienen a mano hasta la siguiente campaña. Para ese perfil de cliente es especialmente recomendables comprarlas en cajas de 5 o incluso 10 kilos. Así las envasa, por ejemplo, Campo de Benamayor, una empresa radicada en Cómpeta. Las sirven en granos sueltos y no en rácimos. Además, cuentan con tres categorías disintas de pasas: Estándar, Primera y Extra. El precio variará según el pedido (a más cajas, menor precio por kilo), pero para una caja de 10 kilos puede estar entre los 67 euros de la Estándar (en el caso de que se pidan 6 o más cajas) y los 103 euros de la extra (sólo una caja). Actualmente, Campo de Benamayor vende on line éstos y otros productos de la Axarquía, aunque también tiene distribución en muchas tiendas especializadas, como La Mallorquina, en el centro de Málaga.

Dónde comprarlas

5 En bolsas y estuches pequeños

No siempre resulta operativo comprar grandes cantidades, así que hay empresas, como Ucopaxa, que cuentan con un amplio abanico de opciones para distribuir sus pasas. Así, esta cooperativa axárquica cuenta con bolsas y estuches de 200 y 400 gramos, donde las pasas van en grano. Es decir, han sido picadas, cribadas y, por tanto, seleccionadas en un tamaño óptimo. Eso sí, hasta mediados de octubre no estarán listas para ponerse a la venta. Aún no se sabe el precio que tendrá la pasa, pero desde Ucopaxa informan que no será muy superior a la anterior, en la que, por ejemplo, la bolsa y el estuche de 200 gramos costaban 1,67 y 1,75 euros, respectivamente. Esta cooperativa, situada en Vélez-Málaga, cuenta con una tienda propia, pero también hace envíos a domicilio (con el correspondiente coste de este servicio).

Dónde comprarlos

6 En racimos y estuches de regalo

La pasa de Málaga, de prestigio internacional, es también un obsequio idóneo para una ocasión especial. Por eso, hay muchos productores y distribuidores que apuestan por formatos muy estéticos, en los que las pasas pueden estar en los propios racimos. Una de las empresas que vende este tipo de envases es la cooperativa Nuestra Señora del Rosario, con sede en El Borge. Cuentan con dos tipos de cestas que contienen con 500 y 800 gramos y con estuches de dos kilos. En los tres casos, las pasas irán en su racimo. El precio de las cestas está entre los 6 y 10 euros, según el peso, mientras que el estuche sale por poco más de 17 euros. Además de estas opciones, tienen muchos otros formatos con pasas en grano.

Dónde comprarlos

En estos días de septiembre está concluyendo la fase de secado de las pasas, como se puede ver en la Ruta de la Pasa de la Axarquía

