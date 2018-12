Noto Marbella: Cocina italiana actualizada SUR Buen producto y una técnica depurada en la confección de sus platos ENRIQUE BELLVER Sábado, 8 diciembre 2018, 16:38

Noto es uno de esos restaurantes de cocina italiana actualizada que por su ubicación pueden pasar un poco desapercibidos para el gran público, pero que cuando se visita por primera vez deja un agradable sabor de boca y unas ganas irrenunciables a repetir esa visita. Su cocina y también su decoración incitan a volver.

Al frente de los fogones se encuentra Luciano Pappalardo, un napolitano que llegó de Italia para inaugurar este establecimiento. Su cocina, siendo tradicional, no deja de sorprendernos por sus toques creativos, más bien de readaptación a lo que hoy impera entre los consumidores, es decir, una cocina más actualizada y ligera que no pierde su sentido tradicional, ni ninguno de los sabores de los productos que utiliza, todo unido a unas técnicas más depuradas que contribuyen precisamente a esa actualización donde el cromatismo de los platos tiene mucho que decir. Este colorido de los platos se refuerza con la decoración de la sala, un jardín vertical con una iluminación muy particular que crea un entorno agradable y de relax, convirtiendo a la naturaleza en protagonista desde que se cruza el umbral de la puerta, algo cada vez más importante en los establecimientos de hostelería.

Noto Marbella Dirección Dirección Azahar, s/n. Teléfono 952 814 529 Web notorestaurant.com Cierra Cocina Cocina tradicional italiana Precios Tartar de atún rojo 18,90 euros. Pizza San Daniele: 16,90 euros. Rodaballo Capperi: 26,60 euros Valoración Cocina: 7,5 Sala: 7 Carta Vinos: 7 Calificación: 7/10

Algunos lectores recordarán un restaurante ubicado en el mismo lugar que en su día llegó a ser uno de los italianos más reconocidos de Marbella, Noto desde hace tres años es la nueva etapa del anterior establecimiento. La sala es responsabilidad directa de Enrique Baeza, profesional con una larga trayectoria en la hostelería marbellí, responsable además de la bodega y carta de vinos.

Muy agradable la ostra en tempura con salsa de limón que sirven como aperitivo y que puede acompañarse de un chardonnay sudafricano del 2017 Ken Forrestar que está sensacional por su calidad y precio(10 &euro). Con el mismo vino llegó el primer entrante, un tartar de atún rojo con aguacate, pepino, cebolla y manzana con wasabi, tartar que al final tenía más color que sabor, resultando demasiado plano en boca.

Spaghetti frutti di mare. La pasta hecha al dente, como debe ser, y una amalgama de distintos productos marinos como almejas, mejillones, calamares, langostinos y pulpo, en los que los tiempos de cocción se han hecho por separado para no restar sabor. Una combinación muy conseguida.

La pizza sí que es importante en Noton y la San Daniele a base de jamón del mismo nombre, queso, gambas y tomates secos con chili y pimentón es uno de esos platos imprescindibles que no podemos dejar de probar, lo mismo que los spaghettis marineros. Una pasta al dente, sabrosa y con fundamento para tomarla, en esta ocasión con otro chardonnay, pero chileno, Viña Laroche, vino que igualmente maridaba con el filete de rodaballo con alcaparras, aceitunas negras y hierbas provenzales. Aquí se nota la mano de Luciano a la hora de modernizar esos platos tradicionales italianos de siempre.

La carne ocupa otro lugar importante en la carta de Noto, no faltando ni el clásico ossobuco a la milanesa, ni tampoco el hígado de ternera blanca con cebolla, bacón crujiente y puré de patata. Si buscamos un plato más actual, entonces el magret de pato al Pedro Ximénez es la opción más recomendable. Los más golosos pueden disfrutar de una tarta de queso con guindas italianas.

Noto se ha posicionado entre los restaurantes de cocina italiana actual en Marbella como un espacio donde la cocina se une a la decoración propiciando un espacio único.