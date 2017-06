¿Sabes lo que es un Bib Gourmand?

Quizás el nombre de Bib Gourmand no le suene. En Michelin, el protagonismo se lo llevan las estrellas. Pero la prestigiosa guía de las tapas rojas no sólo vive de estrellas. También reconoce a las “buenas mesas a menos de 35 euros” bajo ese denominación de Bib Gourmand. En Andalucía, un total de 29 pueden presumir de serlo. Este viernes lo celebraban en Granada en el acto con el que Michelin daba visibilidad a ese reconocimiento haciéndoles entrega de las chaquetillas que les acreditan con ese distintivo. “Nuestra intención con este tipo de eventos es rendir homenaje a los Bib Gourmand, no tan populares. La idea surge del desconocimiento que hay en España de este galardón, queremos transmitir su importancia porque es de los que nos resultan más complejos otorgar. No es fácil seleccionar este tipo de restaurantes, con tan buena relación calidad-precio”. De esta forma introducía la directora comercial de la Guía Michelin, la malagueña Mayte Carreño, la entrega de premios que se ha celebrado este viernes en el Cuarto Real de Santo Domingo de Granada en el marco de la cita gastronómica 'Bocados Especiales', que organiza Mahou San Miguel.

Mayte Carreño, Antonio Ruiz y Sandra García.

Por supuesto, había representación malagueña: BiBo y Figón de Juan. Volvían a salir al escenario a recoger su chaquetilla, por tanto, después de que el pasado año lo hicieran en la primera gala de homenaje a los Bib Gourmand, organizada en Málaga. Esta vez, no ha sido Dani García, sino su jefe de cocina en BiBo, Antonio Ruiz, el encargado de recibir el reconocimiento. El marbellí aprovechaba así la ocasión para darle protagonismo a su equipo y dejar que fuera él mismo quien subiera a recoger la distinción. Como comentaba, tener esta calificación es una motivación más pero no notan especialmente una mayor afluencia por ello. También su situación es particular: el hecho de estar asociado al sello Dani García les ayuda. A pesar de que, como Bib Gourmand, llevan sólo dos años (el restaurante nació hace tres).

Unos cuantos más se mantiene con la calificación en la guía Figón de Juan, 'superviviente' en la capital. Juan Manuel Ramírez recogía el galardón como alma mater de este restaurante que nació en agosto de 1989 y hoy se mantiene como refugio de la cocina tradicional de mercado en el pasaje Esperanto. En su caso, aseguran que les aporta el hecho de estar valorados en la Guía Michelin año tras año. Incluso en visitas de fuera de nuestro país. Es cuestión de tiempo. Y de mantenerse.

Mayte Carreño, Juan Manuel Ramírez y Francisco Cuenca.

“Este es un día para homenajear a los cocineros que han sido premiados, y a los que no, porque al final el esfuerzo tiene su recompensa”, advertía el director comercial de hostelería de Mahou San Miguel, Enrique Sánchez, durante la apertura del acto, en el que también intervinieron el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena; el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca; y la delegada del Gobierno en Granada, Sandra García. “Michelin pone una señal más de prestigio en Andalucía”, consideraba Cuenca en las palabras con las que cerraba una gala a la que puso el broche final el brindis de todos los galardonados.

Además de los mencionados BiBo y Figón de Juan, estos son los demás Bib Gourmand que puede encontrar en la guía especial que edita Michelin:

-Asador La Chumbera (Agua Amarga, Almería).

-La Taberna (Almodóvar del Río, Córdoba).

-El Chaleco (Almuñécar, Granada).

-Sopranis (Cádiz).

-Agustina (Cazalla de la Sierra, Sevilla).

-Mesón Leandro (Cazorla, Jaén).

-El Envero (Córdoba).

-La Lonja (Córdoba).

-La Carboná (Jerez de la Frontera, Cádiz).

-Los Sentidos (Linares, Jaén).

-Canela en Rama (Lnares, Jaén).

-Arrieros (Linares de la Sierra, Huelva).

-El Duque (Medina Sidonia, Cádiz).

-Venta La Duquesa (Medina Sidonia, Cádiz).

-La Cantina de Diego (Monachil, Granada).

-Deli (Montellano, Sevilla).

-Manolo Mayo (Los Palacios y Villafranca, Sevilla).

-Balcón del Adarve (Priego de Córdoba).

-Casa Pedro (Puente Genil, Córdoba).

-Casa Bigote (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz).

-Az-Zait (Sevilla).

-El Gallinero de Sandra (Sevilla).

-Zeitúm (Úbeda, Jaén).

-Cantina La Estación (Úbeda, Jaén).

-Amaranto (Úbeda, Jaén).

-Juan Moreno (Vera, Almería).

-Arohaz (Zahora, Cádiz).