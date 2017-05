Ochenta bodegas se dan cita en el II Salón Solwines

Hace doscientos años que se dejó de elaborar. Ahora en Alicante han retomado la tradición y devuelven al mercado el Fondillón. Como oro en paño se presentaba este miércoles en primicia en el II Salón Solwines de Málaga, que aspira a convertirse en referente del sur de Europa. Como este, otras 400 referencias se dan cita en este evento que reúne durante una jornada en el Pórtico de Velázquez a ochenta bodegas bajo el título de Salón Internacional de los grandes vinos blancos y rosados y espacio de vinos peculiares. Esta es precisamente una de las novedades de esta edición que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y Sabor a Málaga.

Como destaca Enrique Bellver, crítico gastronómico de SUR y presidente de honor del salón, este año se reserva un espacio a vinos peculiares, es decir, que destacan por su calidad Premium y donde se incluyen tanto blancos y rosados como tintos con particularidades como la ausencia de sulfitos, mezcla de barricas o variedad de uva desaparecida. Además, esta edición también ha incluido catas para alumnos de distintas escuelas de hostelería y denominaciones de origen invitadas como Rueda o Ribera de Duero.

"Los vinos blancos y rosados se están convirtiendo día a día en los más pujantes del sector, siendo cada vez más demandados por el público, y la Costa del Sol, su tercer mercado nacional, es un lugar idóneo para celebrar un gran encuentro dedicado exclusivamente a la difusión de este tipo de vinos", recuerda Bellver, haciendo hincapié en la variedad de bodegas y procedencias que se pueden ver este año en Solwines: "En la primera edición estaba muy presente España, en esta hay también referencias de Italia, Hungría, California, Nueva Zelanda o Sudáfrica". Sin olvidar los vinos malagueños, especialmente de Ronda y la Axarquía, de los que Bellver subraya su alto nivel.

En el marco del salón, se celebraba este martes una cena elaborada por Sergio Garrido y Carlos Navarro que servía de telón de fondo para entregar los premios 'Málaga no tan lejos de Oriente', que este año recaían en el presidente de la Diputación de Malaga, Elías Bendodo, "por la apuesta decidida por la promoción internacional de los vinos malagueños y de los productos Sabor a Málaga"; José Cobos, propietario de El Pimpi, "por la apuesta decidida en el mundo de la restauración por los vinos malagueños"; Miguel Sierra, propietario de Playa Miguel, "por la labor desarrollada en la difusión de los vinos malagueños entre los turistas extranjeros llegados a Torremolinos"; Onda Cero, "por la difusión de los vinos de Málaga y si gastronomía"; 'Málaga en la Mesa', suplemento gastronómico de SUR, "por su apuesta firme y decidida por la gastronomía y viticultura de Málaga"; y a los Consejos Reguladores de la D.O. Málaga Sierras de Málaga, D.O. Rueda y D.O. Ribera de Duero.

El Salón Solwines es un evento dirigido exclusivamente a profesionales que tras el éxito de su primera edición en octubre de 2015 vuelve a celebrarse en las instalaciones del restaurante Pórtico de Velázquez. Más de 5.000 profesionales del sector visitaron la primera edición, que entonces contó con la participación de 150 bodegas y más de 300 referencias de vinos internacionales, además de productos gourmets y licores 'premium'.