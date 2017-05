La dignidad de la caña bien tirada

Hace poco menos de 20 años mi hermano Manolo me dijo: «Vamos a un restaurante en Ronda que hay un chaval muy bueno en cocina». Él ya había estado, no hacía falta que me vendiese mucho más el asunto. La primera impresión que tuve me recuerda al monólogo Restaurantes, del genial cómico Leo Harlem: «Minimalista no, esto está sin amueblar».

El encantador sumiller nos recomendó un oloroso como aperitivo, que era lo idóneo para el entrante. No tenían grifo de cerveza y humildemente me ofrecieron una lager de botella que descarté. Todo quedó arreglado cuando a los postres me sorprendieron con una Chimay Azul inesperada.

Pasa el tiempo y no creáis que la cosa ha cambiado mucho en lo que respecta a cervezas. Resulta muy complicado tomar un producto ‘premium’ en un restaurante, aún es considerada absurdamente una bebida de bar o pub.

Ante ese panorama generalizado, en Málaga hay un establecimiento donde presumen de tener un galardón a la cerveza mejor tirada: La Ménsula. Cristalería limpia y en perfecto estado de revista, a la temperatura adecuada, grifo y conductos con un impecable mantenimiento y paciencia en el servicio. La densa espuma es esencial para evitar que el final de nuestra caña tenga regusto a óxido.

Hasta que las cervezas ocupen su merecido lugar, os recomiendo una visita para degustar una lager de barril, sí, industrial, qué le vamos a hacer, pero tirada con profesionalidad por Carmen Romero, ganadora del mencionado concurso. Hace más o menos 20 años Ferran Adrià conseguía su tercera estrella Michelin, Dani García estaba en Tragabuches y pedir un pijama con su flan con nata y sus melocotones en almíbar de postre era algo normal. Hoy, Ferran Adrià no cocina (ni falta que le hace), Dani García es una estrella y beber cerveza artesana en un restaurante es casi misión imposible. Disfrutemos del paso de los años con sitios que al menos cuidan el tiraje de las lagers, disfrutemos otros 20 años de Tomás González y sus Ménsulas.