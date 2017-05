Locos por el pan casero: los mejores foros para ser más que un aficionado

Pan recién hecho en cualquier momento, de sabores inimaginables... y sin salir de casa. La fiebre por la elaboración de pan casero no deja de crecer y buena prueba de ello son el auge de los foros en Internet centrados en esta tendencia. Miles de personas se reúnen a diario de forma virtual para compartir recetas y trucos o recomendar determinados métodos, máquinas, accesorios o harinas para convertirse en el rey del pan artesano. Sólo en Facebook hay decenas de grupos, llegando a rozar las 20.000 personas los más numerosos. Y los hay centrados en determinadas panificadoras que salen al mercado y que, como la que puso recientemente a la venta Lidl, se agotan en pocos minutos gracias en buena parte a la difusión que se les hace en estos foros. Entre los grupos más numerosos de Facebook se encuentran los siguientes:

-Panificalocas : Roza los 20.000 miembros y está pensado, según sus administradoras, para compartir recetas, dudas, consejos, ideas, experimentos y demás relacionado con las panificadoras. Para que no se convierta en un “escaparate de panadería”, se insta a los integrantes a compartir, no sólo las fotos, sino también las recetas. Sólo se permiten posts con recetas hechas total o parcialmente en panificadora. Hay recetarios para elaborar pan dulce, salado, sin gluten, blanco, integral o semiintegral. Este foro surgió en 2014 a raíz de una promoción de una panificadora en Lidl, tal y como explica Cintia Ramos, una de las administradoras. “Unas madres, de un grupo de alimentación infantil de Facebook, la compramos y creamos este grupo para no saturar el otro con las recetas; después nos fueron llegando muchas solicitudes de ingreso y se abrió a otras marcas de panificadoras”, señala.

-Amigos del pan casero : Tiene más de 13.000 integrantes y está dirigido a aquellos “que practican el arte de panificar todo tipo de harinas e ingredientes con un solo objetivo: crear un buen pan”.

-Cocina casera y pan casero : Roza los 10.000 miembros y se creó para “compartir experiencias,recetas,opiniones,explicaciones etc.” y, según se especifica, “no hace falta ser un profesional ni mucho menos, aquí estamos para aprender unos de los otros”.

-Pan sin gluten : Con casi 8.500 participantes, este grupo se creó para publicar exclusivamente recetas de pan sin gluten para celíacos “y poder ayudar a las personas a hacer el pan en casa”. Pueden ser preparados a mano, panificadoras u otros. Se pueden exponer dudas y compartir artículos que puedan mejorar y ayudar a hacer pan sin gluten en casa.

-Pan casero : Este grupo cuenta con más de 7.000 integrantes “que disfrutan comiendo PAN, con todas sus letras, y por qué no, haciendo PAN. Todo un mundo, toda una pasión”, tal y como señalan sus creadores.

-Yo también tengo una panificadora : Más de 5.700 personas forman parte de este grupo, en el que se defiende que tener una panificadora “es mirar con otros ojos a los que siguen comprando el pan en panaderías; es saber que el pan sigue estando bueno al día siguiente, y al otro, y no es algo parecido al chicle; es saber que el pan de siete cereales tiene siete cereales y son los que te gustan”.

-Paner@s: Más de 1.800 personas participan en este foro, en el que “se permite publicar todo lo relacionado con el mundo de la panadería y pastelería, ya sea con levaduras químicas o de panadería, dejando especificado en la receta que levadura se ha usado. El método de amasado o de cocción es libre, estando permitido cualquier tipo de maquinaria o manual”. Se invita a publicar información sobre sitios donde se compran o encuentran los ingredientes para facilitar en cada ciudad su posible compra.

-Cómo hacer pan en casa. Técnicas y recetas : Supera los mil miembros y se creó para que sus integrantes “aprendan las bases de la panadería, desde cómo amasar, pasando por los procesos de leudado y horneado de muchas variedades de pan, siempre enfocados a alcanzar la perfección”.

-PanificAlergias : Con más de 300 miembros, se centra en recetas para panificadora sin leche, sin huevo, con o sin gluten.