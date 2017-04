Son de Prades: Un blanco soñado

Esta primera añada del nuevo blanco de Torres elaborado en la finca Milmanda se ha convertido en todo un vino soñado por los amantes de los grandes blancos de chardonnay. Sons de Prades ha salido al mercado con un Medalla de Oro obtenida en el Chardonnay du Monde 2016, uno de los concursos vinícolas más prestigiosos del mundo y donde compiten los grandes chardonnays. En la pasada edición se presentaron cerca de 800 monovarietales de esta uva.

SONS DE PRADES Bodegas Torres D. O.: Conca de Barberá. Añada: Añada: 2014. Uva: Uva: Chardonnay. Temperatura de consumo: . Temperatura de consumo: 8-10º C.Precio aproximado: 25 euros. Calificación:Calificación: 9/10.

Desde que lo he catado me he quedado enganchado a este blanco. Me encanta su color dorado pálido, muy limpio y brillante. Me atrae su nariz por sus aromas a flores frescas del monte y frutas tropicales como la piña. Pero donde ya me quedo absorto es cuando lo pruebo en boca. Sabroso, con una acidez muy delicada y unos finales a frutas verdes muy elegantes. Es un vino para disfrutarlo en compañía de un buen marisco, ahumados y pescados grandes al horno.