Caserío de Dueñas: Un blanco muy cuidado

Me gusta que a día de hoy sigan apareciendo 'ruedas' que me sorprendan. Esto es un claro indicio de que las cosas han empezado a cambiar en esta D. O. a mejor. Con viñedos viejos esta bodega está elaborando uno de los mejores fermentados en barrica de verdejo que actualmente hay en el mercado, me refiero a Caserío de Dueñas 2014.

CASERÍO DE DUEÑAS B. Hijos de A. Barceló D. O.: Rueda. Añada: Añada: 2014. Uva: Uva: Verdejo. Temperatura de consumo: . Temperatura de consumo: 8-10º C.Precio aproximado: 16 euros. Calificación:Calificación: 8/10.

El vino ha permanecido cerca de ocho meses en barricas de roble francés que le aportan unas notas tostadas en nariz muy personales y elegantes. Su color, amarillo dorado brillante, ya indica que estamos ante un vino muy cuidado. En boca encontramos mucha frescura y persistencia final.

Mi consejo es acompañarlo de arroces de pescado o carne de ave, ensaladas de pasta, chacina ibérica y todo tipo de pescados salseados y mariscos a la plancha.