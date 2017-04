En busca de la torrija perfecta

Aunque puedan prepararse todo el año y en algunas pastelerías sea fácil encontrarlas en cualquier época, las torrijas son dulces tradicionales de la Cuaresma y Semana Santa. Pero su historia va más allá (los romanos ya elaboraban un postre de pan remojado en leche y cubierto de miel), y encuentra su origen documental en el siglo XV: «miel y muchos huevos para hacer torrejas», testimonia en un escrito del poeta español Juan del Encina, y con una costumbre de consumo que dista mucho de una festividad como la que comienza.

Estos dulces, elaborados originalmente a base de rebanadas de pan duro bañadas en agua, almíbar, leche o vino, se reservaban en otro tiempo para reconfortar a las parturientas tras dar a luz. En algunos recetarios sefardíes aún se les llama ‘pan de parida’. El primer atisbo de ellas en recetas se dio en 1600, pero también fueron un ingenio de la necesidad. Cuando hay escasez hay que aprovecharlo todo; el pan duro ha saciado el hambre de millones de españoles a lo largo de cientos de años, con mil y una aplicaciones.

El factor miel

Para Antonio García, de El Colmenero de Alhaurín, un factor fundamental en la torrija es la miel. «En Málaga tenemos mieles de muy buena calidad, y para que la torrija tenga un sabor auténtico es importante utilizar una buena miel y, además, no pasteurizarla, porque de esa forma pierde aromas y propiedades», explica. No obstante, debido al elevado coste del producto y a la dificultad de mantener el aspecto brillante de la torrija es frecuente encontrar almíbares con base de miel en el baño de torrijas, especialmente de las industriales. Una duda que surge es si la miel de caña, tan tradicional en Málaga, se ha empleado en la elaboración de torrijas. Antonio Cárdenas, de La Canasta, argumenta: «Antiguamente sí se hacían en las casas torrijas con miel de caña, y hay gente que las sigue haciendo así, porque a La Canasta vienen clientes que se llevan el pan enriquecido para hacer torrijas de esa forma, pero para la venta no se estila tanto emplear la miel de caña, quizás porque quedan muy negras, muy oscuras, y el acabado no es tan atractivo como con la miel de abeja». En la foto, torrijas de miel de La Canasta.