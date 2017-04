La malagueña Mayte Carreño recibe el Premio Andalucía de Gastronomía y Turismo

Cuando se lo propusieron le sonó «a marrón». ¿La gastronomía y el mundo editorial unidos en plena crisis? No lo veía muy claro, pero tardó poco en darse cuenta de que era una «oportunidad preciosa». Han pasado cinco años desde que la malagueña Mayte Carreño se convirtiera en directora comercial de la Guía Michelin. Hoy es pieza clave del engranaje. Aunque son muchos más los años que lleva dentro de la prestigiosa firma. Dos décadas concretamente y cerca de tres fuera de Málaga. Ayer veía recompensado el esfuerzo con el Premio Andalucía de Gastronomía y Turismo, que otorga la Academia Andaluza del ramo. Lo hacía en un acto celebrado en la Casa Colón de Huelva, en el que también se ha distinguido a Landaluz «por su valiosa, eficaz y continuada labor en pro y apoyo del sector agroalimentario andaluz» y a Juan Francisco Martín, fundador y propietario del Restaurante Azabache, en este caso Premio Freixenet, «por su trayectoria, su buen nombre, profesionalidad contrastada y toda una vida dedicada a la proyección de la gastronomía andaluza».

«Michelin no sólo sirve de guía a cualquier visitante sino que es muy importante para los restauradores porque les supone un reto, una razón de lucha por la que mejorar, y esa labor se la debemos a Mayte». Con esta palabras presentaba a la malagueña el presidente de la Academia, Fernando Huidobro. «Mayte lleva en la sangre Andalucía y tenemos la suerte de que la lleva por todo el mundo», añadía. Ella respondía: «Siempre he intentado hacer todo lo posible por mi tierra. Nunca Andalucía ha vivido un momento más interesante que el de ahora». Lo decía con conocimiento de causa, pero sin olvidar en ningún momento a sus compañeros. «Cualquier premio a la guía es un premio al equipo», advertía Carreño, convencida además del buen momento que vive actualmente la gastronomía y del valor que se le empieza a dar a sus artífices: «Los cocineros son hoy estrellas de rock».

Mucho por hacer

No osbtante, consideraba la malagueña que aún queda mucho por hacer en este terreno. Ella lucha a diario por ello. No en vano, la Academia decidía premiarla este año «por la significación que su trabajo y trayectoria al frente de la Guía Michelin ha tenidopara la gastronomía y el turismo andaluz y nacional».

La Casa Colón fue el marco de la celebración de estos galardones en la que estuvieron presentes en torno a 150 personas del sector gastronómico, turístico y agroalimentario del panorama nacional y en la que intervinieron tanto el alcalde onubense, Gabriel Cruz, como el vicepresidente de la Diputación, José Fernández. Se trata de la cuarta edición de unas distinciones que el próximo año viajarán a Málaga. Allí han decidido los académicos que tenga lugar la quinta convocatoria, según anunciaba Huidobro.

«Somos una academia joven aún, no llegamos a los seis años, nos queda muchísimo por recorrer pero hemos vuelto a dar un paso más y nos hemos armado para defender nuestra gastronomía fuera», explicaba el presidente. Estos premios se conceden cada año desde 2014 por decisión de los órganos de representación de la propia academia.

En anteriores convocatorias han sido galardonados otros exponentes de la excelencia andaluza como son los cocineros Ramón Ramirez (primer dos estrellas Michelin en El Amparo), Dani García (Dani García Restaurante), Ángel León (Aponiente), Josep Roca (Celler Can Roca) y José Monforte (Cosas de Comé).

Actividades paralelas

Los días anteriores a estos premios, los miembros de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo han desarrollado otras actividades como visitas a la Lonja de Isla Cristina, a las instalaciones de la sede de la DO Jabugo o a la Dehesa de Jamones Eiriz (Corteconcepción), así como un cóctel ofrecido por el cocinero Xanty Elías (Acánthum), que cuenta con una estrella Michelin y dos soles Repsol. Todas estas actividades se han organizado con el apoyo del Ayuntamiento de Huelva y el Patronato Provincial de Turismo de Huelva y la colaboración de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), DO Condado de Huelva, Freixenet, Coca-Cola, DO Jabugo, Jamones Eiriz, Interfresa, Caja Rural, Autocares Damas y Enfoque Comunicación.