Cuando Ferrán Adrià y José Andrés se presentan a cenar en tu casa, La Cosmopolita, por sorpresa

"Una mesa para Ferrán Adrià". No es fácil imaginar lo que pasa por la mente del que recibe la reserva para tan ilustre comensal, sobre todo si es unas horas antes. Pero estos días no era complicado encontrarse por Málaga antes que en Marbella al creador e impulsor del Bulli que estaba en la capital para impartir una conferencia organizada por CaixaBank con motivo de su guía 'Mise en place' o al mísmisimo José Andrés, todo un mito de la cocina española en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero que ambos coincidan por sorpresa no es fácil. No hubo cita, pero ambos estuvieron el lunes por la noche en La Cosmopolita, el restaurante que dirige Dani Carnero en la calle Denis Belgrano en pleno centro de Málaga. "Tenía el restaurante lleno y no tenía ni idea de que iban a venir hasta que me comentaron lo de la reserva. Luego, José Andrés llegó por su cuenta, coincidieron y cenaron juntos", explica Dani Carnero, satisfecho por tener a dos de los referentes mundiales de la cocina en su casa junto a muchos otros compañeros cocineros que se habían acercado también a escuchar a Adriá en el acto que llenó el Cervantes y posteriormente acudieron a su restaurante. Como testigo queda una imagen en la cocina con el equipo de cocina y otros compañeros juntos a dos de los grandes, pero a la vez 'compañeros' de fogones. De hecho Carnero, que la semana pasada había estado dejando su impronta en el Basque Culinary Center, ha trabajado con Adrià en El Bulli en el año 98. "Posiblemente me acordaba yo más de él que él de mi", explica. ¿Y qué se le pone a dos paladares de tal nivel que han elegido tu restaurante para cenar? Pues algunas de sus creaciones y platos de carta o fuera de ella que ya le han proporcionado una fama que, a tenor de lo visto, habría llegado a los oídos tanto de Adrià como de Jose Andrés. Era quizá el momento de probarlo in situ antes de poner rumbo a Marbella ambos chefs donde tenían cita con otro Dani, en esta ocasión García con motivo de las jornadas a cuatro manos que se celebran en homenaje a Nobu, otro de los grandes, desde ayer.

Espinacas esparragadas, tuétano asado con tartar de gambas, guisantes con lágrima de quisquilla, colmenillas rellenas de hígado de rape, zorzales al ajillo y perdiz en escabeche con salsa de ostras es lo que comieron los dos chefs que iban acompañados por otra dos personas.

Al final, encuentro sorpresa inmortalizado en la cocina de La Cosmopolita que todo el mundo puede ver en las redes sociales. ¿Y qué opinaron de la comida? "Ellos son compañeros", comenta Dani Carnero que está acostumbrado a ver a críticos, también de prestigio, pasar por sus mesas.

Desde Marbella, José Andrés, reconoció a nuestra compañera Marina Martínez lo casual del encuentro y que el sitio se lo habían recomendado: "Nivelazo", dijo. José Andrés alabó lo que conoce de Málaga, no mucho, según manifestó, aunque es consciente de lo bien que se hacen las cosas por aquí. También desde Marbella Adrià reconocía que tenía ganas de comer en La Cosmopolita. No había tenido tiempo hasta la fecha. Se mostró muy safisfecho de lo que hace su compañero en este 'guisobar', como alguna vez lo ha definido Carnero. Adrià tenía previsto pasar una hora y media aquí, pero el encuentro con Jose Andrés hizo que la velada se prolongada más de lo previsto. Hasta tres horas estuvieron, según sus propias palabras. ¿Y qué fue otra de las cosas que sorprendió de Málaga? "El ambienazo que había por la noche" en una jornada de lunes como la de ayer, según sus propias palabras.

Sorpresas como esta no se dan todos los días.