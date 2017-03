Richard Alcayde y 'Top Chef' hacen buenas migas

Tuvo miga este miércoles 'Top Chef'. Y no sólo por el plato de salmonete y migas con el que el malagueño Richard Alcayde se salvó una semana más de ser eliminado del concurso de Antena 3. También tuvo miga la prueba principal y el enfrentamiento que se fraguó en ella. Concretamente, entre Rakel y Filippetti a raíz de que el argentino fingiera ser celíaco para ponerla a prueba en la denominada 'guerra de restaurantes'. En ella, el equipo formado por Montoro, Filippetti, Víctor y Marcano se enfrentaban al compuesto por María Rosa, Manu, Rakel y Alcayde. ¿Cómo? El primero debía cocinar en el restaurante de dos estrellas Michelin que comanda Paco Roncero en La Terraza del Casino y el segundo, en Yakitoro, en este caso, territorio de Alberto Chicote. Debían empaparse del alma de cada uno de los establecimientos y trasladarlo a la mesa ante comensales anónimos, el propio jurado y sus rivales. Ahí fue donde se produjo el fatídico encuentro entre Rakel y Filippetti, cuando el cocinero argentino pidió que le sirvieran un menú sin gluten, a sabiendas de que todos eran conscientes de que no tiene problemas de intolerancia. La guerra estalló. Aunque posteriormente, pidiera perdón por su actitud. Especialmente, teniendo en cuenta que se salvó de la 'Última oportunidad', ya que su equipo fue el que ganó la prueba de grupos.

Quedaron para el reto final, por tanto, Alcayde, Rakel, Manu y María Rosa. "Tengo una sensación de decepción, ya hace mella la presión física y mental", declaraba el malagueño tras conocer el veredicto. Pero no se vino abajo. Al contrario: "Irme ahora sería un chasco, quiero llegar más lejos. No me voy a quedar en esta prueba, lo tengo clarísimo".

Guiso de salmonete con migas del pastor que realizó el malagueño.

Y no se equivocó el chef ejecutivo del grupo La Pesquera. En esta última prueba debían elaborar un plato que demostrara su personalidad a partir de los ingredientes que Susi Díaz (la tercera parte contratante del jurado junto a Roncero y Chicote) había empleado para su salmonete con galletas de caldero. Richard Alcayde fue quien se llevó los mayores elogios del jurado, a pesar de volver a recurrir en cierta forma a su famoso gazpachuelo. Esta vez sólo como parte del salmonete soasado con guiso de sus interiores, migas y pesto de salicornia que le dio el pase al siguiente programa. "Mis prioridades son la materia prima y los guisos, y aquí he querido guisar sobre todo la esencia del producto", explicaba Alcayde poco antes de saber que la última expulsada sería María Rosa, eliminada al no conseguir terminar su salmonete a baja temperatura. Respiran tranquilos los que sobreviven en la liza. De momento. Sólo hasta la próxima semana.