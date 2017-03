Con la venia: Un rosado clásico

Uno de los propietarios de la bodega rondeña es abogado, de ahí el curioso nombre con el que han bautizado sus vinos. La añada del rosado del 2015 me sorprendió por su agradable paso de boca y esta del 2016 le sigue los pasos, aunque quizá necesita afinar más en botella, pues en boca está un poco más bronco. Estamos ante un rosado clásico que no busca ese color provenzal, ni tampoco su nariz a pesar de que sean los rosados que están de moda. Con la Venia es un clásico que tiene un gran parecido a los claretes vallisoletanos de Cigales o de la Ribera del Duero. Color frambuesa intenso, una nariz donde las frutas rojas mandan y una boca agradable, fresca y con bastante caramelo al final. Me ha gustado porque es un rosado que admite muy bien platos de arroz de carne, ensaladas de pasta y ahumados.

6,5/10 Bodegas Fernández Bolet Denominación de origen:Sierras de Málaga. Añada:2016 UvaTempranillo. Temperatura de consumo:8.º-10.ª Precio aproximado:6 euros