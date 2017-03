A Richard Alcayde se le repite el gazpacho en 'Top Chef''

"Me tienen encasillado en gazpachos y sopas frías, yo soy más que eso". Le salió del alma a Richard Alcayde. El malagueño empieza a sentir que no está sacando al cien por cien el cocinero que lleva dentro en 'Top Chef'. Tampoco en el programa de esta semana. Especialmente cuando el capitán de su equipo, Montoro, le encargaba un gazpacho dentro de la prueba por grupos. En este caso, en plena huerta Navarra y, como es lógico, con verduras y hortalizas como protagonistas. "Yo no lo hubiera hecho", apuntaba Alcayde sobre ese gazpacho. Pero lo hizo. Confían en él para este tipo de platos. Y ganaron con esa sopa de tomate con pimiento del piquillo y su canelón de la huerta. Con ellos se impusieron al equipo contrario, capitaneado por Víctor, que no consiguieron acabar uno de los platos. Por tanto, perdieron la prueba por equipos y acabaron en la 'Última oportunidad', en la que finalmente fue Melissa la que tuvo que coger sus cuchillos y abandonar las cocinas de 'Top Chef'.

Continúa así el malagueño una semana más en el concurso de Antena 3. A pesar de que no empezara precisamente muy bien el programa de esta semana. "Decepcionado" se mostró Paco Roncero (miembro del jurado junto a Alberto Chicote y Susi Díaz) al ver y probar el plato de Alcayde: una ensalada de ventresca algo desordenada (de "plato combinado" lo calificaba Susi Díaz). No convenció. Tampoco la gran mayoría de sus rivales. Todos competían en esta primera prueba por obtener la inmunidad. En ella tenían que cocinar sólo con productos envasados que previamente habían añadido a su cesta cada uno en el supermercado. La sorpresa fue que las cestas se intercambiaron de dueño y tuvieron que conformarse con lo que había elegido el contrincante que le tocara en suerte. A Richard Alcayde le tocó la cesta de Manu. "Un cocinero tiene que saber adaptarse", se resignaba el chef ejecutivo del grupo La Pesquera. Sin embargo, su plato no gustó al jurado. En realidad, pocos gustaron. Aunque sobresalió especialmente la crema de boquerón y maíz sobre tierra de pistachos elaborada por Rakel. Y para ella fue la victoria. El nivel sigue subiendo. Y va a más. Queda mucho aún.