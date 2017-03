Crítica gastronómica: Cocina de influencias en Le Diner

Empecé a seguir la evolución de la cocina de Sergio Garrido cuando llegó al Vincci Estrella del Mar en Marbella y volví a retomarla cuando regresó después de oficiar durante una larga temporada en los fogones de uno de los mejores hoteles de Jamaica.

Han pasado ya algunos años desde su ubicación en el Vincci Posada del Patio de nuestra ciudad. En el año 2008 ya era el chef ejecutivo más joven de España al frente de la cocina de un hotel de 5 estrellas. En tierras caribeñas tuvo a su cargo a más de 280 cocineros repartidos en ocho restaurantes distintos dentro del mismo resort pero con conceptos culinarios diferentes, es decir, asador español, italiano, japonés, jamaicano, etc. Su personalidad y su complicidad con el cliente, como él mismo dice, le permite crear una cocina de fusión basada en sus vivencias personales.

Le Diner, el restaurante del hotel malagueño, se ha convertido en un espacio único y exclusivo en Málaga. Esa exclusividad viene reflejada en su carta, pues desde el minuto uno el cliente se va a encontrar con una cocina muy innovadora a la vez que profundamente malagueña.

Sergio, además de ser un abanderado de los productos malagueños por el mundo, ya que a lo largo del año suele realizar distintos viajes de promoción de la cocina de nuestro país con el ICEX, siempre luce con orgullo y representa en sus platos esa cocina de ‘Sabor a Málaga’ al utilizar nuestros productos y fusionarlos hasta obtener una creatividad en el plato que bebe de las influencias recibidas de la cocina más popular, bien sea la nuestra, la malagueña, bien la que ha ido empapando en sus recuerdos a través de los viajes que ha realizado.

Así fue la cena

Le Diner abre exclusivamente por las noches. Al ver la carta vemos que sus platos difícilmente nos llevarán a hacer una digestión pesada. Me encantó la crema de calabaza con peregrina malagueña y sobrehúsa de habitas y morcilla de Cártama por su delicadeza. No me acabó de sorprender el pulpo a la parrilla con ese puré de patatas en adobillo, muy clásico para lo que se espera de Sergio. Por el contrario, la deconstrucción de la ensalada malagueña que tomamos como aperitivo sí que nos anunciaba esas expectativas de creatividad y fusión de su cocina. Muy acertado estuvo con el rodaballo sobre fideos tostados y un guiso marinero. Aún había que probar las habilidades de la sala con un tartar de atún y otro de solomillo. Ramón Díaz los preparó soberbios.