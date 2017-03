El ebrio fraile Tuck, compañero de Robin Hood, rodeado de barriles y con su característica jarra de madera, es un cliché convertido en logotipo de infinitas etiquetas. Y en homenaje a esos elaboradores con siglos de tradición a sus espaldas, encuentran pasado el quinto pino un sistema solar y lo bautizan como 'Trappe-1'. Y hasta aquí la información galáctica que podéis consultar en vuestro buscador. Identificadas como «auténticas trapenses», la crema y nata, sólo hay 11 en el mundo, elaboradas dentro de los muros de un monasterio, bajo gestión de éste y teóricamente sin ánimo de lucro. Se supone que durante la fermentación y guarda le rezan a la cerveza, y visto el resultado, que no paren de rezar. Los monasterios, para protegerse de las infinitas copias, crearon un sello en 1997. Aparte están las denominadas 'cervezas de abadía', inspiradas en los tradicionales procesos de elaboración, por supuesto con otro sello: «Cerveza Belga de Abadía Certificada» desde 1999. Las diferentes variedades se identifican por la graduación alcohólica, según la cantidad de malta utilizada (rubia, doble o triple), siendo números en el caso de 'Rochefort' (6, 8 o 10) y también según a quién vayan destinadas (Fraile, Abad o Prior). Esos anónimos maestros cerveceros, tienen uno de sus exponentes más representativos en los del monasterio de San Sixto-Westvleteren (Bélgica), donde producen una de las mejores cervezas del mundo. No la distribuyen, elaboran sólo la justa para subsistir; si quieres probarla, tienes que ir allí. No sé cómo se pronuncia, pero les debo una visita. Y es que puedes captar en una cerveza trapense el cereal o el lúpulo, pero cuando es la levadura la que cubre el aroma y sabor, estás probando una impronta, algo complicadísimo de conseguir. Ésteres frutales que pueden ir de naranja, lima, pera, cerezas, ciruelas o pasas que sorprenden, que van y vienen en el mismo trago. Posiblemente las mejores cervezas de nuestro sistema solar.