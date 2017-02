Tsunami se une a la 'familia' de cervezas artesanas malagueñas

Empezaron en la terraza de casa, produciendo apenas 20 litros. Probaban lo que ellos vieron como una “buena” oportunidad, como una posibilidad de ofrecer “algo diferente”. El camino ha sido complicado, porque “la burocracia va por detrás de la realidad”, pero después de tres años de aquella idea, Antonio Jiménez, dedicado a la hostelería, y Daniel Castro han lanzado la primera cerveza artesanal hecha en Mijas.

Se llama Tsunami y se suma al catálogo de cervezas de autor que en los últimos meses no ha dejado de crecer en Málaga.

En este caso, el nombre no ha sido elegido al azar. “Responde a una cerveza potente, con un color y una aroma muy intensos, y destinada a un público muy concreto, capaz de apreciar el producto”, explica Jiménez. Para su creador se trata de una cerveza única, para tomarla despacio y recrearse en ella, y, sobre todo, a su justa temperatura, entre los 5 y 9 grados. Cree que el lema que acompaña a la nueva cerveza resume en gran parte esos conceptos que quieren transmitir: 'Tsunami, elaborada en Mijas para disfrutar tranquilamente'. “Estamos acostumbrados a que nos sirvan la cerveza muy fría, casi helada, pero no creo que deba ser una bebida solo para quitar la sed; si se sirve a tan baja temperatura es porque no tiene nada que ofrecer”, apunta. Lo dice Antonio Jiménez, quien reconoce que antes de empezar con este proyecto no le gustaba nada la cerveza: “Yo era más de refrescos, hasta que probé algunas artesanas. En ese momento, me di cuenta de que lo que yo entendía por cerveza no tenía nada que ver con aquello”.

Antonio y su socio Daniel Castro, a quienes les une una amistad que se remonta a sus años de infancia, degustaron lo que ya había en el mercado y comprobaron que no había ninguna que recordasen por su excepcionalidad. En ese momento, se abría un campo en el que innovar y aportar algo diferente.

La fábrica de Cervezas La Ola, que así se denomina la empresa, “también es un nombre corto, pegadizo, que nos recuerda al mar, a su espuma. Son características comunes a esta bebida y relacionadas directamente con la zona en la que vivimos”, apunta su creador. Desde allí producen actualmente -salieron al mercado en noviembre- entre 600 y 700 litros de una cerveza que, según sus creadores, es ecológica, ya que en su proceso de elaboración solo utiliza productos naturales: agua de Mijas tratada, sin carbónico añadido, y donde solo caben los cuatro tipos de lúpulos que importan de Reino Unido y otras tantas maltas americanas, y levadura. “Tsunami es una imperial IPA con un grado de alcohol alto, en torno al 8%, y 64 IBU, que es el indicador del grado de amargor, en este caso, moderado.

Pese a estar satisfechos con el producto que han lanzado, ya piensan en la próxima cerveza que producirán, actualmente en pruebas. “Rebajaremos el amargor y el grado de alcohol para hacerla más comercial e intentar llegar a más gente”, expone Jiménez.

Por el momento, Tsunami, con diseño de Antonio Valenzuela y a un precio de dos euros, más IVA, solo puede degustarse en algunos locales de Mijas y Fuengirola. Un nuevo miembro de la familia 'malagueña' de artesana que se suma ya a Babel, La Catarina, Gaitanejo, Rosas, Trinidad, Carma, Rebeldía, Malaqa, 3 Monos, Antigua Casa de Guardia, 84 Brewers, Rondeña, Murex, Rudis, Biosatevia, Jaleo, Romanes, La Cabra Azul, La Axarca, El Rincón del Cervecero, entre otras…