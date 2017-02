El malagueño Richard Alcayde triunfa como capitán en 'Top Chef'

Parecía que no llegaban. La tensión traspasaba la pantalla. Sin embargo, el equipo gris llegó a tiempo y conquistó finalmente el paladar del centenar de moteros a los que tenían que dar de comer esta semana los concursantes de 'Top Chef' en la prueba de grupos. Con ello se aseguraban una semana más de permanencia en el programa. ¿Y quién se llevaba el mérito de ganar? El malagueño Richard Alcayde. A él le tocó ser el capitán de ese equipo gris por decisión del líder de sus rivales, Montoro, que consiguió el brazalete de la inmunidad en la prueba que abría este segundo programa del concurso de Antena 3. En realidad el primero, porque era cuando se estrenaban en la competición propiamente dicha, y también cuando se expulsaba por primera vez a un concursante, en este caso, Eva.

Ya empezó el malagueño con buen pie el programa logrando hacerse con un puesto en la primera prueba (de la que se quedaron fuera Eva y María Rosa). En ella tenían libertad. Podían preparar la receta que quisieran. Y Richard optó por algo típico de la tierra: un ajoblanco, aquí servido con sardina marinada y ciruelas. "Soy de Málaga, me siento orgulloso de que algo tan malagueño sea un gran plato y quiero enseñárselo a España", advertía el chef ejecutivo del grupo La Pesquera. "Me ha encantado la combinación, aunque yo le hubiera puesto más aceite de oliva", replicaba después de probarlo Paco Roncero, uno de los miembros del jurado que completan Susi Díaz y Alberto Chicote, que no obstante, se decantaron finalmente por la crema fría de verduras con moluscos de Montoro. Éste fue, por tanto, el encargado de conformar los grupos para la siguiente prueba, la de equipos, primera de esta cuarta temporada.

Y no en un sitio cualquiera ni ante una clientela cualquiera. El escenario era el Circuito del Jarama de Madrid y el reto: cocinar para un centenar de moteros hambrientos. Ellos votarían la propuesta preferida. Lo que no sabían es que, entre ellos, se encontraba el chef Sergi Arola como invitado estelar. Finalmente, y pese a contar con diez minutos más de tiempo por ser el equipo escogido por el 'inmune' Montoro, los de naranja perdieron. El grupo comandado por Richard se llevó de calle a los moteros con sus albóndigas en salsa de almendras frente a la hamburguesa con foie en pan bao por la que apostó desde el principio Montoro. Acostumbrado a liderar equipos, el malagueño al final consiguió la victoria para su equipo, formado por Melissa, María Rosa, Marcano, Víctor y Filippetti. Para ellos fue el cuchillo verde que les garantizaba el pase al siguiente programa. "Cuando lo he visto, he reventado de alegría", reconocía Richard Alcayde, que, a pesar de esa alegría, tiene algo claro después de esta primera prueba de fuego: "Hay que ponerse las pilas ya". Continuará.