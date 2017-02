ASÍ FUE EL ALMUERZO

El aperitivo, a base de queso de cabra con mango y garrapiñadas, ya nos anunció lo que estaba por llegar. En primer lugar un vistoso y colorista carpaccio de venado con frutos rojos, queso parmesano y helado de pimienta de Jamaica. Un conjunto muy refrescante y con potencia de sabores bien ensamblados. Luego un original tataki de atún en tempura con migas castellanas. Me encantó por su originalidad y el buen casamiento que hacía el atún templado por la tempura y el crujiente de las migas, al que acompañaban unas perlas de reducción de soja. También me pareció brutal el lomo de lubina sobre un risotto verde plancton y almejas. En cambio, me dejó indiferente ante tanta sorpresa previa el pato con berenjenas.