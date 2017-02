Otra de esas maravillas mezcladas con whisky, en este caso irlandés, que puede uno encontrarse en libros históricos sobre recetas de coctelería. No queda claro si fue en las páginas del 'Savoy Cocktail Book' de 1930 o en el 'Barflies and Cocktails' de 1927 donde aparecería esta mezcla, lo que sí nos aclara en ambas ediciones es que es una variación del cóctel Ink of Inspiration inventado y servido en el Bal Bullier, un local de moda en París entre 1930 y 1940, cuando cerró. Entre sus ingredientes encontramos el vino de Jerez, quizás uno de los grandes olvidados en el mundo de la coctelería, aunque sí es ya bastante habitual en los últimos años encontrarlo en las mejores coctelerías de Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Y para la coctelería y nuestro cóctel de hoy en especial, el Jerez es un matiz casi inconfundible, ya que una gran parte de whiskies irlandeses han sido envejecidos en barricas jerezanas.

Preparación: Para preparar nuestro cóctel de hoy agitaremos con coctelera 45 ml de whisky irlandés, 45 ml de vino de Jerez, 15 ml de zumo de limón y 15 ml de sirope de grosella, que podríamos sustituir por granadina si no pudiésemos conseguirla. Serviremos en copa cóctel o con hielo, en función de la temporada, y decoraremos con frutas del bosque.

Ingrediente principal: Roe & Co representa la modernidad, el lujo contemporáneo y nos permite introducir la categoría del whisky irlandés en la creciente cultura del cóctel de la que estamos disfrutando. Está elaborado a partir de los mejores whiskies irlandeses de malta y grano seleccionados a mano, y está envejecido en barricas de bourbon.

Este whisky irlandés toma su nombre en honor a George Roe, el famoso productor mundial de whisky que ayudó a construir la era dorada del whisky irlandés en el siglo XIX. Su destilería George Roe & Co llegó a extenderse más de 17 acres en la calle Thomas de Dublín, y llegó a ser el mayor exportador de whisky de Irlanda.

George Roe & Co y Guinness fueron vecinos durante años y los dos nombres más importantes en el corazón del histórico barrio cervecero y de destilación de Dublín. Basada en esta rica herencia, Diageo reformará la antigua central de Guinness de la calle Thomas y creará una nueva destilería en St. James's Gate, muy cerca de donde se encontraba la destilería George Roe & Co original.