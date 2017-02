Así fue el almuerzo

Un gazpacho de mejillones con gel de regaliz abría el menú degustación sorprendiéndonos a todos por su suavidad en boca. No me extraña que con estos platos los alumnos de este restaurante-escuela obtengan tantos reconocimientos. Otra buena combinación fue la de unas mollejas de ternera sobre un pastel de patatas y aire de lima. No me acabó de convencer por su textura, es decir, el punto de grano, el arroz marinero meloso, pues al estar un poco duro no llegaba a ensamblar al caldo y le restaba melosidad. En cambio, el salmonete ahumado al momento sobresalía por su buen punto y jugosidad, lo mismo pasó con la versión actualizada del clásico solomillo Wellinton o también llamado del siglo XXI.