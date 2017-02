Chloélys Tel Aviv

Hace apenas dos semanas me quedé gratamente sorprendido al entra en el restaurante Chloélys en el Hotel Hilton de Tel Aví (Israel). Victor Gloger, su propietario y jefe de cocina, estaba saludando a unos clientes y en su chaquetilla de trabajo cocineril llevaba el anagrama de «Sabor a Málaga» y el lema «cocina por la paz». Me encontraba en uno de los mejores restaurantes de este divertida, cosmopolita y tolerante ciudad israelí y el nombre de nuestra tierra estaba magníficamnete representado en muchos platos de su carta. Victor tiene dos restaurantes en la ciudad, uno de cocina más in ternacional y otro, que haciendo esa misma cocina, sigue las reglas cosher.

Mañana domingo el cocinero malagueño Samuel Perea, amigo de Victor, va a elaborar un menú cien por cien malagueño para numeros tour operadores israelíes, edmpresarios del mundo del turismo e importadores de productos de alimentación en el transcurso de una Feria Internacional de Turismo que se está celebrando. Una delegación de la Diputación Provincial será la encargada de presentar nuestros productos. En el menú no faltará el qwuerso de cabra malagueño, el aceite Finca La Torre, los manojistos de boquerones en escabeche de cachorreñas, gazpachuelo y, como no podía ser de otra manera, un escabeche de chivo lechal. Algunos de estos platos son habituales del restaurante.