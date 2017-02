ASÍ FUE EL ALMUERZO

Entre las novedades de Takumi recién incorporadas está la posibilidad de en un solo menú conocer lo mejor de la carta. Así que lo más recomendable era elegir uno de estos menús. Muy refrescante la ostra con ponzu acompañada de algas wakame y cebolleta fresca. Después llegó un sutil tartar de corvina de sabor muy delicado. No obstante, el mejor de los platos que se toman fríos es sin duda el sashimi moriawase a base de diversos cortes de atún y pez limón. El de toro era de esos que se recuerdan días y días. En cambio, la selección de nigiris no sobresalía por encima de los otros platos fríos, ni el tempura roll de langostinos me llegó a sorprender. Por otra parte, el bacalao negro sí que sí.