Postres para un día a día feliz sin lactosa

El día que a Juanjo Fernández le diagnosticaron intolerancia a la lactosa supo que su dieta iba a cambiar, pero no imaginaba hasta qué punto iba a cambiar también su vida. Hasta entonces cocinaba «los tres o cuatro platos que te hacen falta para vivir independiente». Hoy, con 34 años, este almeriense afincado en Málaga ha dejado su trabajo en el sector del marketing para consagrarse a su blog, Orielo's Kitchen Recetas sin Lactosa, uno de los más influyentes del género culinario en España con 100.000 seguidores en su canal de Youtube. Su público es amplio: la Sociedad Española de Medicina de Familia estima que entre el 30% y el 50% de la población española es intolerante a la lactosa en mayor o menor grado. En estos días ha presentado su libro, Postres sin lactosa, editado por Planeta.

En dos palabras ¿Cuáles han sido las recetas más difíciles de sacar? Todas las recetas las he ido sacando a fuerza de investigar y hacer intentos, pero me sentí especialmente orgulloso cuando conseguí hacer el tiramisú a partir de mascarpone casero hecho por mí y con los helados. En siete años la oferta de productos sin lactosa se ha multiplicado, pero sigue haciendo algunas con leches vegetales... Sí, porque hay personas que deciden eliminar totalmente los lácteos de su dieta. Personas con alergia a la proteína de la leche, personas veganas, etc., y así las recetas son útiles para ellas también. ¿Cuál es la receta más popular que se incluye en el libro? Pues curiosamente una de las más populares es también una de las más sencillas: la crema pastelera sin leche y sin huevo, que además se puede adaptar a personas celíacas y que no consuman azúcar. ¡El prólogo del libro es de Mónica Naranjo! Sí, todavía no me lo creo, pero buscaba una persona conocida que tuviera intolerancia y apareció ella, y como sabía que había publicado un libro de cocina y se lo había prologado Arguiñano, pensé que sería receptiva con la petición, y así fue. Contacté con ella a través de su agente y accedió a hacerlo...

¿Por qué postres?

Porque tal vez es el capítulo donde más restricciones sufren las personas con intolerancia, y porque soy tan goloso que la idea de no poder volver a tomar helados de leche o tiramisú fue en parte lo que me llevó a meterme en la cocina.

¿Cómo surgió la idea de crear un blog?

Yo ya había tenido blogs antes, y me pareció que era un buen modo de compartir descubrimientos e inquietudes, y de transmitir la idea de que una intolerancia alimentaria no debe impedirte disfrutar y ser feliz. Además, ver a una persona que empezó con pocos conocimientos de cocina conseguir pequeños logros transmite la idea de que no hay imposibles, y eso me gustaba.

Y pronto vio que no estaba solo...

Enseguida aparecieron seguidores que compartían dudas, experiencias, novedades... Hoy los 'lactosillos' somos una comunidad numerosa en la red y compartimos la filosofía de ser felices conviviendo con nuestro problemilla.

¿Cuál es el secreto de su éxito?

Trato de ser riguroso con la información, preservar mi independencia, que es la base de mi credibilidad, y hacer atractivo el blog a través de las recetas, las fotos, el diseño...

¿Le lleva muchas horas?

Tantas que se ha convertido en mi trabajo. Hace poco tiempo he podido permitirme dejar lo que hacía, pero es que esto me absorbe y a la vez es mi pasión. Me llaman de muchos sitios para hacer demostraciones y 'showcooking', para probar productos... La primera vez fue una marca líder en el mercado para hacer recetas en el programa 'Sálvame', y allí que me vi... En siete años he evolucionado mucho y he tratado de formarme. Me siento especialmente orgulloso del Premio Plata al Mejor Blog de Cocina de Canal Cocina en 2014 y de haber tenido mi propio programa en el canal.

También hay más oferta de productos sin lactosa, ¿no?

Muchísima, hay de todo, pero sigue habiendo mucha desinformación. Por ejemplo, hay gente que toma leche sin lactosa sin ser intolerante porque cree que es más sana o que adelgaza. Los lácteos sin lactosa son lácteos normales a los que se les incorpora lactasa, la enzima que permite descomponer y digerir la lactosa. Hay intereses de mercado, pero también hay mucha confusión, a veces por etiquetados confusos, y a veces porque incluso las personas afectadas no tienen un conocimiento profundo de su problema y de los alimentos que deben evitar, que no solo son lácteos, porque llevan lactosa productos cárnicos, pastillas de caldo, bebidas alcohólicas, medicamentos...

¿A día de hoy cuál es su mayor problema en el día a día?

Lo más difícil sigue siendo comer en la calle; es donde te expones más. Trato de elegir platos que no ofrezcan dudas y siempre llevo pastillas de lactasa por si acaso.