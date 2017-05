La copa: De La Louisiane

Esta es una de esas mezclas que podríamos incluir en la larga lista denominada 'New Orleans Cocktails', una cultura gastronómica/cultural/musical, anterior a la famosa Ley Seca muy influenciada por los licores y espirituosos franceses como pueden ser el cognac, absenta, Benedictine, etc., y de donde han salido cócteles como Vieux Carre, Sazerac o Ramos Gin Fizz. El cóctel que hoy vemos es una de esas creaciones de la época, encontrada en el libro escrito por Arthur Stanley Clisby en 1937 'Famous New Orleans Drinks and How to Mix', donde describe que «De La Louisiane es el cóctel especial de la casa del restaurante francés del mismo nombre, gran punto de encuentro para los amantes de la cocina criolla, siendo este cóctel una creación fuera de lo común, muy acorde a la gran carta de este restaurante». Este es un cóctel con una complejidad gustativa y aromática fuera de lo común, donde al encontrar los matices principales del whisky de centeno, la absenta y el característico amargo del Bitter Peychaud's no nos resultará complicado percibir las diferentes capas que nos dejan los toques dulces del vermouth y las notas herbáceas del Benedictine.

Preparación:

Para preparar nuestro cóctel de hoy añadiremos al vaso mezclador con hielo 30 ml de whisky de centeno, 15 ml de Benedictine, 30 ml de Vermouth, un golpe de Absenta, 2 golpes de Bitter Peychaud's y removeremos hasta que notemos que el hielo ha derretido lo suficiente. Serviremos en copa cóctel y decoraremos con una guinda.

Ingrediente principal:

Una gran innovación dentro del mundo del whisky, donde ya cada vez es más habitual encontrar estas rarezas hibridas, con whiskies de diferentes lugares del mundo, como es este caso. Whiskey Union, tal y como se denomina la marca, son productores de whiskies experimentales, donde rompen quizás todos los patrones de destilación, añejamiento y producción habidos hasta ahora, y que en este producto llevan a cabo un blend con whiskies canadienses, bourbons y whiskies de malta. Poco sabemos de este líquido lanzado al mercado solo en Austria y Alemania a finales de 2016, pero seguro que dará que hablar próximamente.